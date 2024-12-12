Не стоит отдавать врагу! Диетолог раскрыла формулу идеального ужина

Ужин, как завтрак или обед, является важным приёмом пищи, поэтому «отдавать врагу» его не стоит. Но чтобы сохранить стройную фигуру, поддержать иммунитет и восстановить силы после рабочего дня ужин должен быть лёгким. Лучше всего включить в вечернее меню блюда из быстроусвояемого белка, подчеркнула врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По словам эксперта, это может быть рыба нежирных сортов, курица, индейка, яйца и кисломолочные продукты, например, творог или йогурт. Дополнять мясо и рыбу следует овощами, в которых содержится полезная для пищеварения клетчатка. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле, посоветовала нутрициолог. Также стоит уделить внимание специям и зелени.

«Это могут быть листья салата, укроп, петрушка, базилик. Специи в рационе особенно важны зимой: они не только раскрывают вкус еды, но и укрепляют иммунитет. Это могут быть перец, куркума или розмарин», — заявила Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».

Оптимальное время для ужина, по словам эксперта, с 18 до 19 часов. Однако можно есть и за два-три часа до сна, чтобы еда успела усвоиться, и процесс пищеварения не мешал отдыху. Размер порции не должен превышать 250-300 граммов на человека, из них 100-150 граммов отводят овощам, остальное — белку.