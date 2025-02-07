Родителям рассказали, какие продукты нельзя давать малышам во время прикорма

Прикорм — это переходный период между грудным вскармливанием и полноценным питанием малыша. В это время ребёнок учится жевать и глотать, знакомится с новыми вкусами и ароматами. Тогда же формируется иммунитет и пищевое поведение маленького человека. Тем не менее, далеко не все продукты можно ему давать, предупредила педиатр Елизавета Даутова.

По её словам, прикорм нужно начинать примерно в шесть месяцев с учётом особенностей развития малыша. Изначально родители должны давать ему монокомпонентные продукты по половине чайной ложки. При этом важно контролировать состояние наследника и ни в коем случае не принуждать его есть.

«В то же время существуют продукты, которые не следует предлагать ребёнку до 1 года. Это мёд, цельное коровье и козье молоко, сырые продукты животного происхождения до 5 лет, грибы, соусы, напитки с содержанием сахара, кофеином, домашние консервы, растительное молоко и продукты с высоким содержанием сахара и соли», — отметила эксперт.