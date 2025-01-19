В Петербурге контроль за чистотой в школьных пищеблоках доверят ИИ

Власти Санкт-Петербурга планируют внедрить искусственный интеллект в работу пищеблоков школ и детских садов города. В частности, современные технологии будут использоваться для контроля чистоты помещений, качества продуктов и дисциплиной. Об этом рассказала заместитель генерального директора Комбината социального питания Колпинского района Ирина Курчанова.

По её словам, использование искусственного интеллекта направлено на повышение уровня санитарной безопасности. Так, нейросеть должна будет распознавать запрещенные предметы на столах, а также фиксировать наличие головных уборов и время прихода и ухода сотрудников. На следующем этапе ИИ начнёт контролировать соблюдение технологических карт и чистоту на производстве.