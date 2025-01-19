В Петербурге контроль за чистотой в школьных пищеблоках доверят ИИ
В Петербурге контроль за чистотой в школьных пищеблоках доверят ИИ. Обложка © freepik
Власти Санкт-Петербурга планируют внедрить искусственный интеллект в работу пищеблоков школ и детских садов города. В частности, современные технологии будут использоваться для контроля чистоты помещений, качества продуктов и дисциплиной. Об этом рассказала заместитель генерального директора Комбината социального питания Колпинского района Ирина Курчанова.
По её словам, использование искусственного интеллекта направлено на повышение уровня санитарной безопасности. Так, нейросеть должна будет распознавать запрещенные предметы на столах, а также фиксировать наличие головных уборов и время прихода и ухода сотрудников. На следующем этапе ИИ начнёт контролировать соблюдение технологических карт и чистоту на производстве.
«Мы устанавливаем видеокамеры на всех пищеблоках объектов, они передают изображение в режиме реального времени на сервер. Также будут храниться записи для точного контроля», — цитирует Курчанову 78.ru.
Напомним, в конце минувшего года было зафиксировано несколько случаев отравления в российских школах. Так, в Татарстане у нескольких школьников выявили кишечную инфекцию. Кроме того, школьники из Чувашии пережили отравление в столовой. А в Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе. Ещё 23 ученика отравились после посещения школьной столовой в Красноярске.