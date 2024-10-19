В Татарстане у нескольких школьников выявили кишечную инфекцию

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с четырьмя случаями кишечной инфекции среди учащихся МБОУ "СОШ N15" в Нижнекамске. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства по Республике Татарстан.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан после поступления информации о регистрации 4 случаев кишечной инфекции у детей школы N15 г. Нижнекамск незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологические расследование», — отмечается в сообщении.

Эксперты отобрали пробы воды, образцы пищевых продуктов и сырья, а также провели смывы с поверхностей для лабораторных исследований. Кроме того, обследован персонал школы и проверено санитарное состояние объекта. В рамках противоэпидемических мероприятий осуществляются меры, включая заключительную дезинфекцию как в учебном заведении, так и на пищеблоке.