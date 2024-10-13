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13 октября, 03:14

Число госпитализированных с отравлением школьников на Камчатке возросло до 20

Елизовский городской прокурор Артем Федоров проверил соблюдение прав маленьких пациентов. Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края

Елизовский городской прокурор Артем Федоров проверил соблюдение прав маленьких пациентов. Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края

Количество учащихся школы № 1 города Елизово на Камчатке, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Камчатского края.

«В связи с сообщениями <…> о переполненности инфекционного отделения елизовский городской прокурор Артем Федоров сегодня проверил соблюдение прав маленьких пациентов. Факта превышения нормативной наполняемости палат не установлено. В настоящее время 20 школьников получают лечение в условиях стационара», — говорится в заявлении прокуратуры.

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Напомним, ранее после питания в школе № 1 города Елизово у многих учеников ухудшилось самочувствие. С признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 11 детей. Среди заболевших — учащиеся 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов.

Анатолий Цейко
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