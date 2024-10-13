Число госпитализированных с отравлением школьников на Камчатке возросло до 20

Количество учащихся школы № 1 города Елизово на Камчатке, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Камчатского края.

«В связи с сообщениями <…> о переполненности инфекционного отделения елизовский городской прокурор Артем Федоров сегодня проверил соблюдение прав маленьких пациентов. Факта превышения нормативной наполняемости палат не установлено. В настоящее время 20 школьников получают лечение в условиях стационара», — говорится в заявлении прокуратуры.