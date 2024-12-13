Life.ru выяснил у Минздрава, в каких случаях детям с ожирением будут ушивать желудки

При решении о назначении бариатрической операции подросткам будут учитываться множество факторов, в том числе диабет и наличие осложнений, связанных с лишним весом. Если врачи установят, что проблему можно решить диетой и упражнениями, то о хирургическом вмешательстве и речи быть не может. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Минздрава.

«Проект стандарта приведён в соответствие с клиническими рекомендациями, в которых также указано, что хирургические методы лечения могут быть рекомендованы подросткам с морбидным ожирением только при соблюдении целого ряда условий, в том числе при наличии тяжёлых осложнений, связанных с ожирением — диабета второго типа, тяжёлого обструктивного апноэ во сне, тяжёлой артериальной гипертензии», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минздраве отметили, что принимаются во внимание такие факторы, как завершённое или почти завершённое физическое развитие, закрытие зон роста. Также для одобрения такой операции ребёнку необходима документально подтверждённая неэффективность консервативных методов лечения в течение года. Ещё одним критерием допуска является психологическое состояние юного пациента.

При этом, как отметили в ведомстве, у подавляющего большинства детей с избыточной массой тела и ожирением это состояние можно исправить, следуя принципам рационального питания и обеспечивая достаточную и регулярную физическую активность.