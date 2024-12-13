Врач назвала один главный недостаток резекции желудка детям с ожирением

Резекция желудка не решит проблему ожирения у детей, если те после операции продолжат есть переедать. Об этом заявила педиатр Юлия Сиверцева, комментируя новость о том, что Минздрав с 2025 года планирует изменить стандарты помощи несовершеннолетним с лишним весом, включив в них хирургическое вмешательство.

«Последствие только одно: если, несмотря на проведённую операцию, он всё равно будет пытаться обманывать и переедать, бесконечно вызывать рвоту. Желудок всё равно растягивается, это мышечный орган», — объяснила врач в беседе с 360.ru.

По мнению педиатра, такую операцию ребёнку необходимо делать только в исключительных случаях, когда другие способы похудения не помогли. Она подчеркнула, что резекция не скажется негативно на здоровье, также она не влияет на развитие рака желудка.