Врач назвала один главный недостаток резекции желудка детям с ожирением
Педиатр Сиверцева: Желудок у ребёнка может вновь растянуться после резекции
Резекция желудка не решит проблему ожирения у детей, если те после операции продолжат есть переедать. Об этом заявила педиатр Юлия Сиверцева, комментируя новость о том, что Минздрав с 2025 года планирует изменить стандарты помощи несовершеннолетним с лишним весом, включив в них хирургическое вмешательство.
«Последствие только одно: если, несмотря на проведённую операцию, он всё равно будет пытаться обманывать и переедать, бесконечно вызывать рвоту. Желудок всё равно растягивается, это мышечный орган», — объяснила врач в беседе с 360.ru.
По мнению педиатра, такую операцию ребёнку необходимо делать только в исключительных случаях, когда другие способы похудения не помогли. Она подчеркнула, что резекция не скажется негативно на здоровье, также она не влияет на развитие рака желудка.
Напомним, Министерство здравоохранения России собирается с 1 января улучшить диагностику и лечение детской полноты. Впервые в перечень услуг для детей включены хирургические методы, такие как резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование. Они будут рекомендованы детям, достигшим полового созревания, с ИМТ выше 35 и сопутствующими заболеваниями, например, диабетом второго типа. Однако, по мнению врачей, эта мера не поможет, если вся семья питается вредной и жирной едой. Ребёнок, глядя на родителей, поедающих бургеры и картошку фри, будет повторять за ними. Поэтому в первую очередь проблему должны осознать мамы и папы и начать худеть сами, тогда за ними подтянутся и дети.