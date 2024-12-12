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Регион
12 декабря, 15:58

Врач озвучил главную причину детского ожирения в России

Эндокринолог Калинчев: В ожирении детей виноваты родители

Названа главная причина, почему в России так много детей с ожирением. По словам врача-эндокринолога, нутрициолога Алексея Калинчева, виноваты в этом родители.

Медик подчеркнул, что в семьях, где привыкли заменять насыщенные витаминами и микроэлементами продукты на жирное, сладкое и мучное, не может быть нормального пищевого поведения. Дети смотрят на своих пап и мам и питаются фастфудом, из-за чего растёт вес.

Доктор обратил внимание, что многие взрослые не осознают масштаб проблемы и не стараются исправить ситуацию. Главная трудность в том, что ребёнку невозможно объяснить правила, которых не соблюдаешь сам.

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«В лечении детского ожирения необходимы системные решения, которые возможны только в ситуации, когда взрослые осознают, что им надо меняться. Когда похудеют родители, тогда уменьшат вес и дети», — резюмировал врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее Life.ru писал, что Минздрав изменит стандарты помощи детям с ожирением. Впервые в перечень медицинских услуг будут включены операция по резекции желудка, гастрошунтирование и бандажирование. Они будут рекомендованы детям, достигшим полового созревания, с индексом массы тела (ИМТ) выше 35 и сопутствующими заболеваниями.

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freepik

Алёна Зиновьева
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