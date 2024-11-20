«Ожирение, анорексия, неврозы»: Диетолог рассказала, как навязанная худоба приводит детей к РПП

Часто подростки в психологическом плане бывают не до конца сформированы и их отношение к миру и к себе создаётся с помощью окружающих и общественного мнения. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru объяснила, что дети чаще всего растут в обществе, где навязываются стереотипы красоты и ведутся долгие беседы о внешнем виде, диетах и нездоровом отношении к еде.

Когда подросток переходит в школу, если у него уже сформирован комплекс неполноценности, это может усугубиться в общественных учреждениях, среди друзей и сверстников. Взаимоотношения в подростковом возрасте часто включают формирование групп по интересам, популярность, травлю и буллинг. Если подросток, которого унижают, не видит поддержки, он пытается изменить свою внешность и фигуру, чтобы соответствовать стереотипам успешности. Елена Соломатина Врач-диетолог

Обычно дети не знают, как правильно худеть, и лезут в Интернет, где находят разрозненную и клиповую информацию. Также каждому ребёнку хочется получить быстрый результат, и о последствиях в таком случае никто не думает. Именно это и может привести к расстройствам пищевого поведения: анорексии, булимии и компульсивному перееданию, а иногда и к депрессии и неврозу.

Неправильное пищевое поведение ухудшает соматическое состояние, приводит к недостатку необходимых компонентов, что особенно критично в подростковом возрасте, когда организм активно развивается. На организм также влияет и недостаток белков. Это может сказаться на мышцах, костях, иммунной и сердечно-сосудистой системах. Компульсивное переедание ведёт к ожирению и связанным с ним проблемам. Елена Соломатина Врач-диетолог

Для лечения подобных заболеваний лучше всего обратиться к врачу. Доктор сможет создать комплексный подход, включающий медикаментозную терапию, работу с психологом, диетологом и узкими специалистами, такими как гастроэнтеролог.