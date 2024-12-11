Минздрав намерен изменить стандарт медпомощи детям при ожирении с 2025 года
Полным детям будут помогать с помощью хирургического вмешательства. Обложка © freepik.com / freepik
Министерство здравоохранения России планирует внедрение обновлённого стандарта медицинской помощи детям с ожирением, который включает хирургические методы лечения. Проект приказа уже размещён на портале нормативных правовых актов, а его вступление в силу намечено на 1 января 2025 года. Цель изменений — улучшить диагностику и лечение детской полноты.
Впервые в перечень медицинских услуг для детей включены хирургические методы, такие как резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование. Хирург, кандидат медицинских наук Александр Неймарк, отмечает, что бариатрические операции доказали свою эффективность в лечении тяжёлого ожирения. Они рекомендованы детям, достигшим полового созревания, с индексом массы тела (ИМТ) выше 35, если есть сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет II типа.
Помимо хирургического лечения, стандарт включает первичную консультацию врача-диетолога и осмотр оториноларинголога. Однако из профилактических мероприятий исключены занятия лечебной физкультурой, что вызвало вопросы у экспертов.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году свыше 390 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет имели избыточный вес, причём 160 миллионов страдали ожирением. В России лишний вес зафиксирован у каждого пятого ребёнка, причём излишком веса страдают около 6% детей. По словам главного внештатного детского эндокринолога Минздрава России Елены Петряйкиной, это примерно 1,2 миллиона детей.
Несмотря на внедрение хирургических методов в новый стандарт, государственное финансирование таких операций предусмотрено только для совершеннолетних. Это ограничивает доступ детей к этим процедурам, даже если они прописаны в документе.
Ранее россиянам сообщили о феномене «здорового ожирения». У таких людей нет отклонений в состоянии здоровья. Более того, они могут быть даже лучше защищены от сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с теми, чей вес находится в пределах нормы.