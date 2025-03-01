Офтальмолог рассказала, люди с каким цветом глаз чаще заболевают раком

Глаза способны многое рассказать о человеке и его состоянии здоровья. При этом их структура варьируется у людей разных национальностей. Кроме того, определённый цвет глаз может свидетельствовать о склонности к определённым заболеваниям, сообщила в беседе с порталом «Страсти» офтальмолог Райхант Хашегульгова.

Медик утверждает, что люди с карими глазами чаще подвержены заболеваниям крови и нарушениям обмена веществ, в то время как у обладателей светлых глаз наблюдается более высокий риск развития рака кожи, глаз и меланомы радужной оболочки. Кроме того, по её словам, люди с голубыми и зелёными глазами обладают повышенной чувствительностью к свету из-за низкого содержания меланина.

Исследования также показывают, что у людей с карими глазами чаще возникает близорукость, однако они демонстрируют лучшие результаты в большинстве тестов по сравнению с другими. Врач отметила, что кареглазые преуспевают как в физических, так и в интеллектуальных испытаниях.