В России на смену «козьим» подбородкам и бритым лицам пришёл грозящий слепотой бьюти-тренд

Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, тренд на кератопигментацию появился на Западе два года назад, а в России стал актуален всего год назад. Процесс включает лазерное выжигание роговицы и введение красителей, однако ни клиники, ни используемые материалы не имеют необходимых сертификатов. В Москве такая операция обойдётся не менее миллиона рублей, в то время как за границей её цена может составлять около 500 тысяч.