В России на смену «козьим» подбородкам и бритым лицам пришёл грозящий слепотой бьюти-тренд
В России набирает популярность процедура по смене цвета глаз
В России набирает популярность процедура по смене цвета глаз. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В России стремительно набирает популярность рискованная процедура смены цвета глаз, стоимость которой достигает одного миллиона рублей. Врачи предупреждают о серьёзных опасностях, включая риск потери зрения.
Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, тренд на кератопигментацию появился на Западе два года назад, а в России стал актуален всего год назад. Процесс включает лазерное выжигание роговицы и введение красителей, однако ни клиники, ни используемые материалы не имеют необходимых сертификатов. В Москве такая операция обойдётся не менее миллиона рублей, в то время как за границей её цена может составлять около 500 тысяч.
Российские офтальмологи называют эту процедуру «безумием», подчеркивая, что введение пигмента может привести к серьезным проблемам со зрением, включая атрофию роговицы и слепоту. Краска остаётся в глазах навсегда, и в случае непереносимости её удалить будет невозможно.
Напомним, что в конце прошлого года россиян охватил тренд на козьи подбородки. Мужчины и женщины колют филлеры в лицо, чтобы добиться эффекта чёткой симметрии. В Сети уверены, что дочь Дмитрия Маликова — Стефания — стала жертвой бьюти-тренда.