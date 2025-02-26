Гуф объявил о «Прощальном туре» и завершении музыкальной карьеры
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Рэпер Гуф удивил своих фанатов неожиданным заявлением о том, что его следующий тур станет прощальным. В своих социальных сетях артист разместил афишу предстоящих концертов и сообщил, что эти гастроли станут финальными в его карьере. Однако артист пока не объяснил причины такого решения.
«Вот и пришло время объявить о моём «Прощальном туре». Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — написал 45-летний музыкант.
Ранее Life.ru сообщал, что народная артистка России, певица Валерия тоже приняла решение завершить карьеру. Её супруг, продюсер Иосиф Пригожин отметил, что новый альбом станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет.