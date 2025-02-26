Гуф объявил о «Прощальном туре» и завершении музыкальной карьеры

Рэпер Гуф удивил своих фанатов неожиданным заявлением о том, что его следующий тур станет прощальным. В своих социальных сетях артист разместил афишу предстоящих концертов и сообщил, что эти гастроли станут финальными в его карьере. Однако артист пока не объяснил причины такого решения.