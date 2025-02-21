Певица Валерия готовится завершить карьеру

Народная артистка России, певица Валерия приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщил её муж и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что новый альбом станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет.

Ранее стало известно, что супруг дочери Пригожина находится в списках пропавших без вести на СВО один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях попросила журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует. Однако сослуживцы зятя продюсера уверены, что он погиб. В последний раз его заметили в декабре 2023 года, когда он получил тяжёлые ранения из-за артобстрела со стороны Украины.