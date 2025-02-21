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21 февраля, 11:37

Певица Валерия готовится завершить карьеру

Продюсер Пригожин: Певица Валерия завершит карьеру в ближайшие три года

Народная артистка России, певица Валерия приняла решение завершить карьеру. Об этом сообщил её муж и продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что новый альбом станет завершающим, а последний концерт пройдёт в течение следующих трёх лет.

Певица Валерия завершит карьеру в ближайшие три года. Видео © 5-tv.ru

«Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется «Исцелю». Больше альбомы Валерия выпускать не будет», — сказал он в беседе с Пятым каналом.
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Ранее стало известно, что супруг дочери Пригожина находится в списках пропавших без вести на СВО один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях попросила журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует. Однако сослуживцы зятя продюсера уверены, что он погиб. В последний раз его заметили в декабре 2023 года, когда он получил тяжёлые ранения из-за артобстрела со стороны Украины.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александра Мышляева
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