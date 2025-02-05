Зять Пригожина пропал на СВО

Зять продюсера Иосифа Пригожина уже более года считается пропавшим в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник, близкий к семье.

Сообщается, что супруг Данаи Пригожиной находится в списках пропавших без вести уже один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях просит журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует.



«Просто я пока не готов. У меня должны быть определённые встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару, тройку дней», — сказал Иосиф Пригожин MSK1.RU на вопрос о судьбе зятя.