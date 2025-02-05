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Регион
5 февраля, 10:05

Зять Пригожина пропал на СВО

Муж дочери Пригожина более года числится пропавшим в зоне СВО

Даная Пригожина с мужем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina

Даная Пригожина с мужем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina

Зять продюсера Иосифа Пригожина уже более года считается пропавшим в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник, близкий к семье.

Сообщается, что супруг Данаи Пригожиной находится в списках пропавших без вести уже один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях просит журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует.

«Просто я пока не готов. У меня должны быть определённые встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару, тройку дней», — сказал Иосиф Пригожин MSK1.RU на вопрос о судьбе зятя.

CNN сообщил о пропаже более 20 американских наёмников на Украине
CNN сообщил о пропаже более 20 американских наёмников на Украине

Ранее пропавший в зоне СВРО кавалер ордена Мужества и многодетный отец Андрей Шинкаренко из Волгоградской области не выжил в боях под Курском. Последний раз россиянин выходил на связь с близкими в октябре 2024 года, после чего его объявили пропавшим без вести.

Николай Рюмин
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