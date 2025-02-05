Зять Пригожина пропал на СВО
Муж дочери Пригожина более года числится пропавшим в зоне СВО
Даная Пригожина с мужем. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina
Зять продюсера Иосифа Пригожина уже более года считается пропавшим в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник, близкий к семье.
Сообщается, что супруг Данаи Пригожиной находится в списках пропавших без вести уже один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях просит журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует.
«Просто я пока не готов. У меня должны быть определённые встречи, после которых я буду понимать, что я могу говорить, а что нет. Дайте мне пару, тройку дней», — сказал Иосиф Пригожин MSK1.RU на вопрос о судьбе зятя.
Ранее пропавший в зоне СВРО кавалер ордена Мужества и многодетный отец Андрей Шинкаренко из Волгоградской области не выжил в боях под Курском. Последний раз россиянин выходил на связь с близкими в октябре 2024 года, после чего его объявили пропавшим без вести.