Шансов нет: Стало известно, при каких обстоятельствах зять Пригожина пропал на СВО

Один из российских военнослужащих, служивший вместе с Евгением Ткаченко в одном взводе, сообщил родственникам Пригожина о событиях того времени. Во время выполнения боевого задания их взвод попал под обстрел. Ткаченко получил тяжёлое ранение в бедро, а его товарищ — чуть более лёгкую травму. Он не помнит, как ему удалось выбраться, но через месяц смог позвонить родственникам Ткаченко с его телефона и рассказать о произошедшем. С тех пор Евгений не выходил на связь, и сослуживцы не имеют официальной информации о его состоянии. Военные, как и близкие считают, что шансы найти его крайне малы.