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Регион
5 февраля, 15:45

Шансов нет: Стало известно, при каких обстоятельствах зять Пригожина пропал на СВО

Mash: Зять Пригожина в декабре 2023-го получил тяжёлое ранение в бедро

Зять Пригожина Евгений Ткаченко. Обложка © Mash

Зять Пригожина Евгений Ткаченко. Обложка © Mash

Сослуживцы зятя известного российского продюсера Иосифа Пригожина уверены, что он, к сожалению, погиб. Как стало известно Mash, последний раз супруга Данаи Пригожиной видели в декабре 2023 года, когда он получил серьёзные ранения в результате украинского артобстрела.

Один из российских военнослужащих, служивший вместе с Евгением Ткаченко в одном взводе, сообщил родственникам Пригожина о событиях того времени. Во время выполнения боевого задания их взвод попал под обстрел. Ткаченко получил тяжёлое ранение в бедро, а его товарищ — чуть более лёгкую травму. Он не помнит, как ему удалось выбраться, но через месяц смог позвонить родственникам Ткаченко с его телефона и рассказать о произошедшем. С тех пор Евгений не выходил на связь, и сослуживцы не имеют официальной информации о его состоянии. Военные, как и близкие считают, что шансы найти его крайне малы.

Пригожин показал последние сообщения своего зятя, который пропал на СВО
Пригожин показал последние сообщения своего зятя, который пропал на СВО

Ранее стало известно, что супруг Данаи Пригожиной находится в списках пропавших без вести уже один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях просит журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует.

Алексей Берковиц
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