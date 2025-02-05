Шансов нет: Стало известно, при каких обстоятельствах зять Пригожина пропал на СВО
Mash: Зять Пригожина в декабре 2023-го получил тяжёлое ранение в бедро
Зять Пригожина Евгений Ткаченко. Обложка © Mash
Сослуживцы зятя известного российского продюсера Иосифа Пригожина уверены, что он, к сожалению, погиб. Как стало известно Mash, последний раз супруга Данаи Пригожиной видели в декабре 2023 года, когда он получил серьёзные ранения в результате украинского артобстрела.
Один из российских военнослужащих, служивший вместе с Евгением Ткаченко в одном взводе, сообщил родственникам Пригожина о событиях того времени. Во время выполнения боевого задания их взвод попал под обстрел. Ткаченко получил тяжёлое ранение в бедро, а его товарищ — чуть более лёгкую травму. Он не помнит, как ему удалось выбраться, но через месяц смог позвонить родственникам Ткаченко с его телефона и рассказать о произошедшем. С тех пор Евгений не выходил на связь, и сослуживцы не имеют официальной информации о его состоянии. Военные, как и близкие считают, что шансы найти его крайне малы.
Ранее стало известно, что супруг Данаи Пригожиной находится в списках пропавших без вести уже один год и два месяца. Девушка в своих соцсетях просит журналистов не беспокоить её, так как разглашать какие-либо подробности она не планирует.