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Регион
5 февраля, 13:35
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Пригожин показал последние сообщения своего зятя, который пропал на СВО

Mash: Иосиф Пригожин подтвердил пропажу своего зятя на СВО, его ищут больше года

Даная Пригожина с мужем Евгением Ткаченко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina

Даная Пригожина с мужем Евгением Ткаченко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил пропажу своего зятя на СВО. Он заявил, что муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко с позывным Панда не выходил на связь с декабря 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко своей семье перед исчезновением. Это было его последнее сообщение.

Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении. На СВО он ушёл добровольно, заявив, что вернётся с фронта героем. Однако уже больше года семья не получает от него вестей, близкие занимаются поисками. Дома мужчину ждёт маленький сын.

Даная Пригожина попросила в своих соцсетях журналистов не беспокоить её вопросами о пропавшем муже. Она заявила, что не планирует разглашать какие-либо подробности.

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Полина Никифорова
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