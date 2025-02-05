Пригожин показал последние сообщения своего зятя, который пропал на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил пропажу своего зятя на СВО. Он заявил, что муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко с позывным Панда не выходил на связь с декабря 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко своей семье перед исчезновением. Это было его последнее сообщение.

Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении. На СВО он ушёл добровольно, заявив, что вернётся с фронта героем. Однако уже больше года семья не получает от него вестей, близкие занимаются поисками. Дома мужчину ждёт маленький сын.