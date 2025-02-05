Пригожин показал последние сообщения своего зятя, который пропал на СВО
Mash: Иосиф Пригожин подтвердил пропажу своего зятя на СВО, его ищут больше года
Даная Пригожина с мужем Евгением Ткаченко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina
Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил пропажу своего зятя на СВО. Он заявил, что муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко с позывным Панда не выходил на связь с декабря 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю», — написал Ткаченко своей семье перед исчезновением. Это было его последнее сообщение.
Ткаченко служил в Осиповке на Купянском направлении. На СВО он ушёл добровольно, заявив, что вернётся с фронта героем. Однако уже больше года семья не получает от него вестей, близкие занимаются поисками. Дома мужчину ждёт маленький сын.
Даная Пригожина попросила в своих соцсетях журналистов не беспокоить её вопросами о пропавшем муже. Она заявила, что не планирует разглашать какие-либо подробности.