Бывшая Гуфа вступилась за Гитлера и объяснила его зверства «негативной энергией»

Бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева заявила, что на уровне «безусловной любви» необходимо любить всех, даже Гитлера. Она предложила простить нациста и пожалеть его за то, что он был охвачен энергией зла. Об этом девушка написала на свой станице в Instagram*.

«Мы смотрим на него как на человека, охваченного негативными энергиями. Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось. Он был побеждён злом. Вместо того чтобы ненавидеть зло, мы чувствуем сожаление и сострадание к тем людям, которые были охвачены такой негативностью», — написала Королева.

История отношений Гуфа и Королёвой началась в 2019 году. В 2021 году пара поженилась, а в мае 2022-го у них родилась дочь. Однако вскоре отношения дали трещину, и в 2023 году они развелись после скандала в Таиланде. Юлия обвинила мать Гуфа в том, что она настраивает его против неё, что лишь усугубило ситуацию. Недавно Гуф попал в пьяный скандал и угодил в рехаб. Позже он выступил с электронным браслетом на концерте и анонсировал прощальный тур по России, а также сделал предложение своей девушке.