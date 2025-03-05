Новый компьютер из человеческих мозгов: Нас ждёт ИИ-зомби апокалипсис?

Австралийцы живут в очень странных и опасных для жизни условиях. Огромные пауки, аллигаторы, ядовитые насекомые, недружелюбный климат… Есть причина, по которой туда ссылали уголовников из английских колоний. И да, Австралия умеет удивлять. Потому что именно там придумали и разработали биокомпьютеры, которые работают на человеческих мозгах. Представляем вам CL1 от компании Cortical Labs, и в материале мы расскажем всё об этом франкенштейне.

Правда ли, что у этого компьютера человеческие мозги

Как получилось сделать биокомпьютер на человеческих мозгах. Фото © corticallabs

Ни один человек не пострадал, но покопаться в спинном мозге доноров пришлось, причём порядочно. Дело в том, что для того, чтобы сделать такой компьютер, обычные клетки мозга изнутри черепной коробки живого или мёртвого человека не совсем подходят. Они быстро умирают, их невозможно транспортировать так, чтобы нейроны сохранили работоспособность… Другое дело — стволовые клетки.

Что такое стволовые клетки?

Стволовые клетки — это строительный материал для нашего тела. Когда-то мы все ими были. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

Стволовые клетки известны человечеству с 1908 года. Их открыл россиянин — врач-гистолог Александр Максимов — на военной базе в Санкт-Петербурге. В малых количествах они находятся в костном мозге развившегося человека, в больших количествах — в эмбрионах. Стволовые клетки — это «изначальная форма» клеток организма: они незрелые, размножаются активнее, чем обычные, и могут стать любой клеткой организма.

Объясним на примере. На шестой неделе беременности у вашего ребёнка начинает формироваться печень. Всем известно, что она состоит из клеток особого типа: гепатоцитов, клеток Купфера и прочих макрофагов. Это становится очевидным при циррозе, так как сама суть этого заболевания проявляется в том, что «коренные» клетки печени погибают, а заменить их нечем, кроме жировой ткани, которая к работе этого органа не приспособлена. Но пока ваш малыш здоров и находится в утробе, жизненно важный орган только начинает формироваться. И для того, чтобы сделать внутри организма клетки Купфера, как раз нужны стволовые. На шестой неделе сгусток стволовых клеток начинает «превращаться» в купферовские и прочие строительные материалы для печени. И так происходит по всему организму. Да-да, наш мозг тоже когда-то был сгустком стволовых клеток. Их использование открывает безграничные просторы для развития медицины и спасения жизней.

Получается компьютер с мозгами человека

Как этот компьютер вообще работает? На человеческих мозгах, очевидно. Фото © Freepik, © corticallabs

Но спасение жизней при помощи стволовых клеток, оказывается, не единственный вариант их использования. При помощи них можно буквально создать новые мозги, заключить их внутри компьютера и заставить работать искусственный интеллект — это буквально принцип работы CL1. В этом компьютере выращенные в искусственной среде нейроны, клетки мозга, соединены с традиционным аппаратным обеспечением из кремния, а используют их в качестве процессора. В остальном CL1 — вполне традиционный гаджет, там даже USB-порт есть для флешки. Разработчики обещают, что данный биокомпьютер идеален для работы с нейросетями. Теми самыми, которые разработаны так, чтобы имитировать работу клеток человеческого мозга на компьютере. Как говорится, «след истинного “я” всё ещё существует в ложном “я”».

Почему биокомпьютер на мозгах сэкономит огромное количество электричества

Мозг работает лучше, чем транзисторы. Электричество мы сэкономим примерно по этой причине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Такой компьютер сэкономит огромное количество электричества — это обещают сами производители. Дело в том, что в данный момент времени обучение нейросетей и разработка искусственного интеллекта (во всех смыслах) требуют огромного количества электроэнергии. Кроме того, чипы, которые для этого используются, состоят из природных материалов, например кремниевых кристаллов и редких металлов, и добыча этих веществ вредит окружающей среде.

Биокомпьютер на человеческих мозгах, как заявляют Cortical Labs, обладает превосходными вычислительными мощностями. Так исторически сложилось, что обучение нейросетей в настоящий момент часто работает на графических процессорах. Если попросту, то на видеокартах. Но искусственный человеческий мозг мощнее, чем такие видеокарты. Поэтому вычисления будут гораздо эффективнее, следовательно, электричества мы потратим в разы меньше. Всё, что нужно, — создавать среду, чтобы мозг не умер. Такую среду как раз упаковали в корпус биокомпьютера, а цифры у него на дисплее показывают важные для выживания нейронов параметры, такие как температура и количество кислорода.

Что такое синтетический биологический интеллект

Синтетический биологический интеллект, кажется, может быть отлучён от Церкви. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Параллельно с биокомпьютером на человеческих мозгах австралийские разработчики придумали новый концепт в области искусственного интеллекта и новую область науки — честно, мы не знаем, как это лучше назвать. Синтетический биологический интеллект — это принцип, на котором работает австралийский биокомпьютер. Он заключается в объединении биологических компонентов с искусственным интеллектом. Да, это когда живые мозговые клетки заставляют работать над системами искусственного интеллекта, созданными, чтобы имитировать их же. При этом учёные очень стараются, чтобы сделать систему устойчивой и максимально продлить срок службы клеток: так, от предыдущей модели, где объединяли нейроны людей и крыс, пришлось отказаться, так как клетки находились в состоянии стресса, что сокращало срок их работы.

Стоит ли ждать ИИ-зомби-апокалипсиса?

В ближайшую неделю ИИ-зомби-апокалипсиса ждать не стоит. Что будет дальше, знает только Бог. Фото © Шедеврум

Биокомпьютер на мозгах был впервые запущен в Барселоне 2 марта. Обратите внимание: австралийцы не стали включать своё детище на родине. С тех пор зомби-апокалипсиса ещё не случилось, но был поднят ряд жёстких этических вопросов. Насколько правильно с точки зрения общечеловеческой морали обучать нейронки на наших же мозгах? Все ли доноры способны были дать осознанное информированное согласие? Что будет, если мозги из компьютера вдруг осознают себя? Считаются ли такие человеческие мозги полноценными? Как быть с правом на свободу воли и вероисповедания? Каким будет мнение Церкви? Не является ли оскорбительным использование клеток человеческого мозга в качестве транзисторов для вычислительной части процессора? Слишком много философских вопросов, слишком мало философских ответов. Мы знаем, что в недавние годы тридцатилетнюю женщину Соню Кунц удалось вылечить от последствий ишемического инсульта при помощи внедрения донорских стволовых клеток в её мозг рядом с местом, где тот произошёл. Соня смогла снова ходить и говорить. Но смогут ли восставшие стволовые клетки так же внедряться из компьютеров в наши мозги и управлять нами? Это вопрос для авторов научной фантастики. Теоретически, впрочем, возможно.