Топ-20 лучших детективных сериалов с самыми закрученными сюжетами и высокими рейтингами Лучшие детективные сериалы с высоким рейтингом. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты. Топ-20 детективных сериалов с закрученным сюжетом в материале Life.ru. 27 марта, 14:00 Лучшие детективные сериалы: российские и зарубежные картины, которые стоит посмотреть весной 2025 года. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa, © «Метод», режиссёры Юрий Быков, Александр Войтинский, сценаристы Дмитрий Иванов, Олег Маловичко и др., © «Бизон: Дело манекенщицы», режиссёр Сергей Чекалов, сценаристы Всеволод Бенигсен, Владлен Максимов и др. / Kinopoisk

Детективные сериалы уже много лет остаются одним из самых популярных жанров на телевидении. Зрителей привлекают напряжённые расследования, харизматичные сыщики и неожиданные повороты сюжета. Мы любим разгадывать загадки вместе с героями и испытывать азарт от попыток опередить детектива в поиске преступника. Такой детективный сериал держит в напряжении до самого финала — и именно за эту атмосферу и интригу зрители ценят проекты жанра. В этой статье собраны лучшие детективные сериалы с высоким рейтингом — как российские детективные сериалы, так и зарубежные хитовые шоу. Каждый из них получил высокие оценки зрителей и критиков и способен удивить даже искушённого поклонника жанра.

Топ-10 лучших российских детективных сериалов

Отечественная индустрия телевидения регулярно выпускает качественные российские детективные сериалы, многие из которых успели получить народную любовь и высокие рейтинги. В наш топ вошли как современная классика, так и новые проекты последних лет — все они отличаются закрученным сюжетом, сильной актёрской игрой и высоким качеством производства.

«Ликвидация» (Россия, 2007)

«Ликвидация» — российский детектив про Одессу. Фото © «Ликвидация», режиссёр Сергей Урсуляк, сценарист Алексей Поярков / Kinopoisk

Рейтинг: 8,5 Сюжет: Послевоенный исторический детектив о противостоянии милиции и преступного подполья в Одессе. Заместитель начальника уголовного розыска Давид Гоцман (Владимир Машков) пытается поймать неуловимого главаря банды по кличке Академик. Сериал привлекает атмосферой эпохи, напряжённым сюжетом и великолепным актёрским ансамблем Жанр: криминальная драма, детектив Режиссёр: Сергей Урсуляк В ролях: Владимир Машков, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий

«Метод» (Россия, 2015)

«Метод» — мрачный психологический детектив. Фото © «Метод», режиссёры Юрий Быков, Александр Войтинский, сценаристы Дмитрий Иванов, Олег Маловичко и др. / Kinopoisk

Рейтинг: 8,1 Сюжет: Мрачный детективно-психологический триллер о гениальном следователе-одиночке Родионе Меглине, который охотится на самых опасных серийных убийц нестандартными методами. Ему помогает юная стажёр Есения (Паулина Андреева), постепенно раскрывающая тайны своего наставника Жанр: криминальный триллер, детектив Режиссёр: Юрий Быков В ролях: Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Александра Лазарева

«Шифр» (Россия, 2018)

«Шифр» — женский российский детектив. Фото © «Шифр», режиссёры Вера Сторожева, Ольга Гнедич, сценаристы Ольга Гнедич, Ольга Жукова и др. / Kinopoisk

Рейтинг: 8,4 Сюжет: Детективная история о четырёх подругах, бывших сотрудницах спецотдела ГРУ во время войны. В мирное время героини вновь берутся за расследование, когда одну из них несправедливо обвиняют в убийстве. Каждая обладает уникальными навыками (логика, языки, наблюдательность, фотографическая память), которые помогают раскрывать самые запутанные дела Жанр: детектив, драма Режиссёр: Вера Сторожева В ролях: Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Елена Панова, Яна Дюбуи

«Формула преступления» (Россия, 2019)

«Формула преступления» — исторический сериал. Фото © «Формула преступления», режиссёры Сергей Виноградов, Станислав Мареев, сценаристы Дарья Коростелёва, Валентин Спиридонов и др. / Kinoposk

Рейтинг: 8,4 Сюжет: Исторический детектив, действие которого разворачивается в конце XIX века. Первая женщина-юрист России Анастасия Ардашникова (Алина Ланина) возвращается из Франции и использует передовые для того времени методы расследования преступлений. Ей приходится преодолевать предубеждения коллег-мужчин и вместе с сыщиком Тарасом Смолокуровым доказывать эффективность научного подхода Жанр: исторический детектив, мелодрама Режиссёр: Сергей Виноградов В ролях: Алина Ланина, Андрей Горбачёв, Валерий Кухарешин, Константин Воробьёв

«Вампиры средней полосы» (Россия, 2021)

«Вампиры средней полосы» — детектив с мистикой. Фото © «Вампиры средней полосы», режиссёры Антон Маслов, Андрей Богатырёв и др., сценаристы Алексей Акимов, Ольга Симонова и др. / Kinopоisk

Рейтинг: 8,3 Сюжет: Оригинальный детектив с элементами мистики и комедии. В Смоленске живёт добродушная семья вампиров, старающаяся не привлекать внимания. Однако череда странных убийств заставляет вампиров во главе с дедушкой Святославом (Юрий Стоянов) сотрудничать с человеческими детективами, чтобы очистить своё имя. Необычное сочетание фольклора и классического расследования сделало сериал хитом — он даже вошёл в топ-250 мировых сериалов на «Кинопоиске» (60-е место) Жанр: детектив, мистическая комедия Режиссёр: Антон Маслов В ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Глеб Калюжный

«По законам военного времени» (Россия, 2015– …)

«По законам военного времени» — военный детектив. Фото © «По законам военного времени», режиссёры Максим Мехеда, Сергей Виноградов, сценаристы Евгений Гориславец, Дмитрий Лысенко / Kinopоisk

Рейтинг: 8,1 Сюжет: Военно-исторический детектив о работе военной прокуратуры в годы Великой Отечественной войны. Лето 1941-го, оккупированный Киев: военный юрист Иван Рокотов и следователь Светлана Елагина противостоят диверсантам в тылу Советской армии. Сериал получил большую популярность — и на 2024 год у него уже семь сезонов Жанр: историческая драма, детектив Режиссёр: Максим Мехеда В ролях: Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Чёрный, Александр Песков

«Бизон: Дело манекенщицы» (Россия, 2023)

«Бизон» — советский стиль и преступление. Фото © «Бизон: Дело манекенщицы», режиссёр Сергей Чекалов, сценаристы Всеволод Бенигсен, Владлен Максимов и др. / Kinopоisk

Рейтинг: 8,1 Сюжет: Стильный детективный сериал, действие которого происходит в Москве 1970-х годов. Во время модного показа загадочно гибнет модель — и расследовать дело берётся опытный следователь Кирилл Бизон Бессонов (Сергей Безруков). В ходе дела всплывают тайны советского мира высокой моды, интриги и опасные связи Жанр: криминальный детектив Режиссёр: Сергей Чекалов В ролях: Сергей Безруков, Александр Яценко, Владимир Стеклов, Айсель Прат

«Каменская» (Россия, 1999)

«Каменская» — культовый российский детектив. Фото © «Каменская», режиссёр Юрий Мороз, сценаристы Александр Полозов, Наталья Токарева / Kinopоisk

Рейтинг: 7,6 Сюжет: Культовый отечественный детективный сериал конца 90-х по романам Александры Марининой. В центре сюжета — майор милиции Анастасия Каменская (Елена Яковлева), обладающая выдающимся аналитическим умом. Она блестяще раскрывает сложнейшие преступления, доказывая, что уголовный розыск — дело не только для мужчин Жанр: детектив, криминальная драма. Режиссёр: Юрий Мороз В ролях: Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Дмитрий Нагиев, Сергей Никоненко

«Убойная сила» (Россия, 2000–2005)

«Убойная сила» — криминал с юмором. Фото © «Убойная сила», режиссёры

Евгений Аксёнов, Виктор Бутурлин и др., сценаристы Олег Дудинцев, Андрей Кивинов / Kinopoisk

Рейтинг: 7,5 Сюжет: Легендарный детективно-комедийный сериал про будни питерских оперативников. Главные герои — лейтенант Игорь Плахов (Константин Хабенский) и напарник Вася Рогов (Андрей Федорцов) — расследуют преступления в Санкт-Петербурге. Проект сочетает напряжённые расследования с юмором и колоритными персонажами, за что его полюбили миллионы зрителей Жанр: детектив, криминальная комедия Режиссёр: Александр Рогожкин и др. В ролях: Константин Хабенский, Андрей Федорцов, Юрий Кузнецов, Сергей Kошонин

«Мажор» (Россия, 2014–2022)

«Мажор» — детективная история взросления. Фото © «Мажор», режиссёры Константин Статский, Николай Булыгин и др., сценаристы Александр Щербаков, Сергей Калужанов и др. / Kinopоisk

Рейтинг: 7,5 Сюжет: Популярный современный российский детективный сериал о превращении мажора в принципиального полицейского. Золотой молодёжи — Игорю Соколовскому — (Павел Прилучный) приходится пойти на службу в МВД, где он постепенно из легкомысленного богатого парня превращается в талантливого следователя. Сериал известен динамичным сюжетом и высоким качеством — права на показ были выкуплены Netflix, что принесло ему мировую известность. Интересный факт: «Мажор» стал первым российским сериалом, приобретённым Netflix Жанр: криминальная драма, детектив, боевик Режиссёры: Николай Булыгин, Максим Полинский В ролях: Павел Прилучный, Карина Разумовская, Дмитрий Шевченко, Александр Дьяченко

Топ-10 лучших зарубежных детективных сериалов

Теперь перейдём к зарубежным хитам — зарубежные детективные сериалы славятся разнообразием стилей — от мрачных нуаров до остроумных детективных комедий. Ниже — десять лучших зарубежных проектов с высокими рейтингами, каждый из которых обрёл признание во всём мире. Мы привели русское название и оригинальное в скобках, а также указали рейтинги IMDb и «Кинопоиска» там, где это уместно. В эту десятку вошли британские и американские сериалы, а также один скандинавский проект — все они заслужили любовь аудитории за закрученный сюжет и великолепную игру актёров.

«Шерлок» (Sherlock, Великобритания, 2010–2017)

«Шерлок» — британская классика жанра. Фото © «Шерлок», режиссёры Пол Макгиган, Джереми Лавринг и др., сценаристы Марк Гэтисс, Стивен Моффат и др. / Kinopoisk

Рейтинг: 8,9 («Кинопоиск»), 9,1 (IMDb) Сюжет: Современная интерпретация приключений Шерлока Холмса, перенесённая в наши дни. Блестящий детектив-консультант Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч) и доктор Джон Ватсон (Мартин Фриман) расследуют самые сложные дела в Лондоне XXI века. Сериал получил признание за остроумный сценарий, режиссуру и химию между главными героями. Каждая серия — практически отдельный фильм с собственной загадкой Жанр: криминал, драма, детектив Режиссёр: Пол Макгиган и др. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон

«Настоящий детектив» (True Detective, США, 2014– ...)

«Настоящий детектив» — культовый триллер. Фото © «Настоящий детектив», режиссёры Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес и др., сценаристы Ник Пиццолатто, Scott Lasser и др. / Kinopoisk

Рейтинг: 8,5 («Кинопоиск»), 8,9 (IMDb) Сюжет: Американский неонуар, сериал-антология. Каждый сезон — самостоятельная история. Первый сезон прославился дуэтом детективов Раста Коула и Марти Харта (Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон), расследующих серию ритуальных убийств в Луизиане. Философские диалоги, мрачная атмосфера американского Юга и непредсказуемый сюжет принесли проекту культовый статус Режиссёр: Кэри Фукунага (1-й сезон). В ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монаган, Александра Даддарио

«Охотник за разумом» (Mindhunter, США, 2017–2019)

«Охотник за разумом» — сериал о серийных убийцах. Фото © «Охотник за разумом», режиссёры Дэвид Финчер, Карл Франклин и др., сценаристы Джон Дуглас, Марк Олшакер / Kinopоisk

Рейтинг: 8,1 («Кинопоиск»), 8,6 (IMDb) Сюжет: Психологический криминальный сериал от Дэвида Финчера о становлении отдела поведенческого анализа ФБР в 1970-х. Двое агентов ФБР (Джонатан Грофф и Холт Маккэллани) вместе с психологом (Анна Торв) интервьюируют серийных убийц в тюрьмах, пытаясь понять мотивы их преступлений и разработать новые методы расследования. Мрачный, атмосферный и вдумчивый сериал, основанный на реальных событиях и книгах агента Джона Дугласа Жанр: криминал, триллер, драма Режиссёр: Дэвид Финчер и др. В ролях: Джонатан Грофф, Холт Маккэллани, Анна Торв, Кэмерон Бриттон

«Бродчёрч» (Broadchurch, Великобритания, 2013–2017)

«Бродчёрч» — трагедия в маленьком городке. Фото © «Бродчёрч», режиссёры Джеймс Стронг, Пол Эндрю Уильямс и др., сценаристы Крис Чибнелл, Луиз Фокс / Kinopoisk

Рейтинг: 8,0 (КиноПоиск), 8,4 (IMDb) Сюжет: Британский сериал о расследовании одного преступления и его влиянии на небольшое сообщество. В тихом прибрежном городке Бродчёрче убит 11-летний мальчик. За дело берутся детективы Алек Харди (Дэвид Теннант) и Элли Миллер (Оливия Колман). Сериал мастерски передаёт переживания семьи погибшего и подозреваемых, держа зрителя в эмоциональном напряжении. Не последнюю роль играет и антураж живописного побережья, контрастирующий с трагедией Жанр: криминальная драма, детектив Режиссёры: Джеймс Стронг, Эйрос Лин В ролях: Дэвид Теннант, Оливия Колман, Джоди Уиттакер, Артур Дарвилл

«Лютер» (Luther, Великобритания, 2010–2019)

«Лютер» — тёмный британский детектив. Фото © «Лютер», режиссёры Сэм Миллер, Джэми Пэйн и др., сценарист Нил Кросс / Kinopoisk

Рейтинг: 7,9 («Кинопоиск»), 8,4 (IMDb) Сюжет: Британский криминальный сериал о талантливом, но психологически нестабильном инспекторе Джоне Лютере (Идрис Эльба) из лондонской полиции. Лютер готов пойти на всё ради справедливости, иногда преступая черту дозволенного. Его противницей и одновременно необычной союзницей становится гениальная преступница Элис Морган (Рут Уилсон). Напряжённая схватка умов Лютера и Элис — визитная карточка сериала Жанр: криминальный триллер, детектив Режиссёр: Сэм Миллер и др. В ролях: Идрис Эльба, Рут Уилсон, Дермот Краули, Пол МакГанн

«Мост» (Bron/Broen, Швеция/Дания, 2011–2018)

«Мост» — скандинавский нуар. Фото © «Мост», режиссёры Хенрик Георгссон, Румле Хаммерих и др., сценаристы Марен Луизе Кеэне, Мортен Драгстед / Kinopоisk

Рейтинг: 8,1 (КиноПоиск), 8,6 (IMDb) Сюжет: Знаковый скандинавский детективный сериал, начало волны «нордического нуара». На границе Швеции и Дании совершено загадочное убийство — тело найдено ровно посередине Эресуннского моста, соединяющего страны. Расследование ведут вместе шведский детектив Сага Норен (София Хелин) и датский инспектор Мартин Роде (Ким Бодниа). Их партнёрство складывается непросто, но именно объединение усилий помогает разгадать изощрённый замысел убийцы Жанр: криминальный триллер, детектив Режиссёр: Шарлотта Зилинг и др. В ролях: София Хелин, Ким Бодниа, Туре Линдхардт, Даг Малмберг

«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown, США, 2021)

«Мейр из Исттауна» — драма и расследование. Фото © «Мейр из Исттауна», режиссёр Крэйг Зобел, сценарист Брэд Ингелсби / Kinopoisk

Рейтинг: 8,2 («Кинопоиск»), 8,4 (IMDb) Сюжет: Американский мини-сериал, собравший множество наград и номинаций (включая 16 номинаций на «Эмми»). Детектив Мейр Шиэн (Кейт Уинслет) расследует убийство молодой девушки в небольшом городке Пенсильвании, параллельно пытаясь наладить собственную непростую жизнь. Отличается глубоким раскрытием персонажей: Мейр — не идеальный герой, а женщина с травмами и сложной судьбой, что делает историю особенно реалистичной Жанр: детектив, драма Режиссёр: Крэйг Зобел В ролях: Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Эван Питерс, Гай Пирс

«И никого не стало» (And Then There Were None, Великобритания, 2015)

«И никого не стало» — по Агате Кристи. Фото © «И никого не стало», режиссёр Крэйг Вивейрос, сценарий Сара Фелпс, Агата Кристи / Kinopoisk

Рейтинг: 8,0 (IMDb) / 7,9 («Кинопоиск») Сюжет: Британский мини-сериал — экранизация знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят». Десять незнакомцев приглашены на отдалённый остров и начинают гибнуть один за другим при загадочных обстоятельствах. Это классический детектив в жанре whodunit, где зритель до последнего пытается вычислить убийцу. Прекрасно воссоздана атмосфера Англии 1930-х и напряжение оригинальной истории. Жанр: классический детектив, триллер Режиссёр: Крэйг Вивейрос В ролях: Эйдан Тёрнер, Чарльз Дэнс, Сэм Нил, Мейв Дермоди

«Счастливая долина» (Happy Valley, Великобритания, 2014–2023)

«Счастливая долина» — британская провинция и преступность. Фото © «Счастливая долина», режиссёры Салли Уэйнрайт, Эрос Лин и др., сценарист Салли Уэйнрайт / Kinopoisk

Рейтинг: 8,5 (IMDb) / 7,9 («Кинопоиск») Сюжет: Британский криминальный сериал, действие которого разворачивается в провинциальном городке в Йоркшире. Сержант полиции Кэтрин Кейвуд (Сара Ланкашир) сталкивается с серией тяжких преступлений, за которыми стоит опасный преступник, связанный с её прошлым. Отличительной чертой сериала является приземлённый реализм: полицейские будни показаны без прикрас, а герои — живые люди со своими драмами Жанр: криминальная драма, детектив Режиссёр: Эйрос Лин и др. В ролях: Сара Ланкашир, Джеймс Нортон, Шиван Финнеран, Риз Конна

«Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building, 2021– …)

«Убийства в одном здании» — детектив с юмором. Фото © «Убийство в одном здании», режиссёры Джеми Бэббит, Шерин Дабис и др., сценаристы Джон Хоффман, Стив Мартин / Kinopoisk

Рейтинг: 8,1 (IMDb) / 8,1 («Кинопоиск»). Сюжет: Остроумный детективно-комедийный сериал, действие которого происходит в Нью-Йорке. Три соседа по элитному жилому дому — бывшая телезвезда (Стив Мартин), театральный режиссёр (Мартин Шорт) и загадочная молодая художница (Селена Гомес) — объединяются, чтобы расследовать убийство, произошедшее в их доме. По ходу расследования трио ведёт собственный подкаст о преступлении. Шоу успешно пародирует клише жанра, одновременно предлагая закрученный сюжет со множеством неожиданных поворотов Жанр: комедия, детектив Режиссёр: Джеми Бэббит и др. В ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Эми Райан

Детективные сериалы — это жанр, который остаётся актуальным вне времени и моды. Будь то мрачный нуар, психологический триллер или лёгкая детективная комедия — хороший сериал в этом жанре способен подарить зрителю эмоции, сопоставимые с участием в расследовании.

Лучшие детективные сериалы — это не только закрученный сюжет и харизматичный главный герой, но и отражение времени, общества и человеческой психологии. Именно поэтому российские детективные сериалы и зарубежные детективные сериалы из этой подборки неизменно получают высокий рейтинг и признание публики. Если вы в поиске увлекательного сюжета, неожиданных развязок и сильных эмоций — выбирайте любой проект из нашего топа и погружайтесь в мир тайн и расследований. Приятного просмотра!

Авторы Сергей Трофимов