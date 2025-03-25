Психолог перечислил 5 мужских профессий, которые разрушают личную жизнь до основания

Выбор профессии определяет не только наше финансовое положение, но и личную жизнь. Некоторые рабочие специальности могут стать настоящим препятствием для построения гармоничных отношений. Мы поговорили с клиническим психологом Станиславом Самбурским о том, какие мужские профессии вызывают у женщин внутренний протест и почему «работа работой», а отношения порой страдают.

1. Дальнобойщик

Дальнобойщик или работник морга: какие профессии мужчин отпугивают женщин. Фото © Freepik

Высокий доход и романтика дальних дорог привлекают мужчин в профессию дальнобойщика, но для женщин постоянные отлучки партнёра становятся серьёзным испытанием. Пока он колесит по стране, она остаётся наедине с бытом, детьми и своими тревогами. Даже совместно проведённые выходные не компенсируют недель разлуки, а отношения постепенно превращаются в бесконечное ожидание. Каждая женщина инстинктивно стремится свить гнездо и в паре с сильным мужчиной завести и вырастить детей. Мужчина традиционно добытчик для семьи, но даже высокого дохода дальнобойщика не хватает, чтобы закрыть глаза на ощущение одиночества, которое сопровождает женщину во время его длительных рейсов.

2. Гинеколог

Мужчина-гинеколог — это всегда повод для шуток, вопросов и подозрений. Женщина может испытывать дискомфорт при мысли, что её партнёр проводит рабочий день, осматривая других женщин. Даже самые уверенные в себе девушки порой задаются вопросом: «А чем я особенная для него, если он видит такое количество женских тел?»

«Даже репродуктологу от Бога сложно справиться с предубеждениями, которые существуют вокруг профессии. Женщина может чувствовать, что её партнёр «видел слишком много» и что она не сможет удивить или привлечь его. На первых порах, когда женщина только узнаёт о профессии потенциального избранника, ей не будут давать покоя стереотипы о профессии», — объясняет клинический психолог Станислав Самбурский.

3. Мусорщик

Психолог назвал пять мужских профессий, которые мешают личному счастью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Несмотря на достойную зарплату и важность для общества, профессия мусорщика в России продолжает восприниматься как низкостатусная. Женщины часто беспокоятся не столько о самой работе, сколько о реакции окружающих. «А что я скажу подругам?», «Как представлять его на корпоративах?» — эти вопросы могут перечеркнуть все положительные качества мужчины. В России профессия мусорщика до сих пор ассоциируется с низким социальным статусом, что может вызывать у женщины чувство стыда или неловкости перед окружающими. Однако важно помнить, что престиж профессии — это социальный конструкт и реальная ценность человека определяется его личными качествами, а не родом деятельности.

4. Работник похоронного бюро

Одна из моих клиенток пришла с жалобами на то, что у неё начинает болеть голова каждый раз, когда к ней прикасается её парень. Они только в начале отношений — и вроде должны гормоны подталкивать друг к другу, но подсознательные страхи, связанные со смертью, парализуют. Парень готовит тела к погребению, и его прикосновения доводят девушку до психогенной головной боли. Станислав Самбурский Клинический психолог

Люди, работающие со смертью, сталкиваются с особыми трудностями в отношениях. Женщине бывает сложно преодолеть барьер ассоциаций: руки, которые обнимают её, ежедневно прикасаются к умершим. Даже самые рациональные девушки могут испытывать подсознательный дискомфорт при близости с таким партнёром.

5. Блогер

Гинеколог, блогер и ещё 3 профессии мужчин, от которых женщины держатся подальше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ignatiev Alexandr

Популярные блогеры собирают тысячи восторженных комментариев от поклонниц, получают сотни личных сообщений и постоянно делятся деталями своей жизни со зрителями. Для партнёрши такого мужчины главной проблемой становится не нехватка внимания, а ощущение, что её возлюбленный — общественное достояние.

«Мужчина в публичной профессии становится как бы «общим», порой теряется ощущение, что это твой муж, ведь он делится даже очень личными мыслями с огромным количеством подписчиков. Зато появляется ощущение, что постоянное внимание и нюдсы подписчиц в личку могут привести к изменам. Подтачивает ощущение «он ненадёжный», — поясняет эксперт.

Профессия или отношения: что важнее?

Конечно, истинное чувство способно преодолеть любые преграды, включая профессиональные стереотипы. Многие пары находят компромисс и учатся уважать выбор партнёра. Главное — честное обсуждение опасений и уважительное отношение к границам друг друга.

Профессиональное проклятие: почему мужчинам этих пяти профессий сложно найти любовь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production