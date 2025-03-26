Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 14:00

Тест: Самовар в фильмах СССР — слабо отгадать все 6 картин по кадру с этим предметом?

Сейчас, чтобы попить чаю, нужно всего лишь вскипятить воду и достать пакетик, но раньше к чаепитию готовились долго и основательно. А вы когда-нибудь имели дело с самоваром?

Самовар — настоящий символ уюта, тепла и душевных разговоров. В уютной атмосфере домашнего очага делились сокровенным, спорили, мирились или просто молчали, глядя в окно. В кино СССР самовар часто появлялся в кадрах не только для исторической достоверности, он подчёркивал характер персонажей, раскрывал их личность. Эта деталь могла быть и символом прошлого, и ностальгией по ушедшему времени, и просто элементом, который делал сцену теплее и человечнее. В этом тесте вам предстоит вспомнить, в каких любимых фильмах этот немой свидетель сыграл свою скромную, но такую важную роль!

Чай с пирожными однозначно любит каждый ребёнок, чего точно не скажешь о более плотном перекусе. Однако на этих 7 забытых, но питательных супах из СССР выросли наши чемпионы! А вы уже успели приобрести успокоительный травяной сбор? Ведь 29 марта грядёт солнечное затмение! Что это значит, где и когда посмотреть, чего ждать знакам зодиака, рассказали в новом материале.

Тест: Стук колёс, чай и варёные яйца — сможете отгадать 6 фильмов СССР по кадрам с поездами?
Тест: Стук колёс, чай и варёные яйца — сможете отгадать 6 фильмов СССР по кадрам с поездами?
Обложка ©

Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова», режиссёр Константин Воинов, сценаристы Константин Воинов, Александр Островский / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar