Тест: Самовар в фильмах СССР — слабо отгадать все 6 картин по кадру с этим предметом?
Сейчас, чтобы попить чаю, нужно всего лишь вскипятить воду и достать пакетик, но раньше к чаепитию готовились долго и основательно. А вы когда-нибудь имели дело с самоваром?
Самовар — настоящий символ уюта, тепла и душевных разговоров. В уютной атмосфере домашнего очага делились сокровенным, спорили, мирились или просто молчали, глядя в окно. В кино СССР самовар часто появлялся в кадрах не только для исторической достоверности, он подчёркивал характер персонажей, раскрывал их личность. Эта деталь могла быть и символом прошлого, и ностальгией по ушедшему времени, и просто элементом, который делал сцену теплее и человечнее. В этом тесте вам предстоит вспомнить, в каких любимых фильмах этот немой свидетель сыграл свою скромную, но такую важную роль!
Чай с пирожными однозначно любит каждый ребёнок, чего точно не скажешь о более плотном перекусе. Однако на этих 7 забытых, но питательных супах из СССР выросли наши чемпионы! А вы уже успели приобрести успокоительный травяной сбор? Ведь 29 марта грядёт солнечное затмение! Что это значит, где и когда посмотреть, чего ждать знакам зодиака, рассказали в новом материале.
Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова», режиссёр Константин Воинов, сценаристы Константин Воинов, Александр Островский / Kinopoisk