Оксана Самойлова пропала из соцсетей: Поклонники в панике и подозревают развод с Джиганом

Месяц назад, 18 февраля, Джиган выложил контент в соцсети, где вся семья празднует день рождения его сына Давида. А 19 февраля Оксана Самойлова, жена рэпера, выложила видеоролик, где мальчик просит на день рождения корову и в итоге всё-таки получает личную «бурёнку» потому, что обещал маме убирать за ней навоз. Личная корова в пять лет — это нехило, но с тех пор семья Самойловых – Устименко-Вейнштейнов в Интернете не появляется. Что случилось? Неужели развод? Расскажем подробности в материале.

Начало отношений Джигана и Оксаны Самойловой

Начало отношений Самойловой и Джигана не было романтичным, но дало старт крепкому браку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Любовь Дениса Устименко-Вейнштейна и Оксаны Самойловой началась в лучших традициях «сказки начала десятых». Этот образ их отношений девушка-блогер до сих пор поддерживает у себя на страничках в социальных сетях. Познакомились молодые люди в 2010 году в клубе. Джиган «ломался»: мол, знакомство было «совсем неромантичным», но девушка Денису понравилась, поэтому вскоре они с Оксаной полетели на отдых. «Меня одолевали сомнения, не слишком ли я спешу. Но пара недель с ней у океана доказали обратное. Я понял: Оксана — та, от которой я хочу детей», — говорил впоследствии Джиган. Причём в начале десятых пара жила очень бедно: в съёмной однушке без кровати, спали на матрасе на полу. Не одна тысяча миллениалов из москвичей, коренных и не очень, от таких историй пускает скупую арендаторскую слезу, ведь они тоже проходили через этот опыт.

Как всё развивалось дальше: брак и детишки

Джиган «сделал» Оксане Самойловой ребёнка ещё до брака, а свадьбу сыграли в «ангельскую» дату 12.12.2012. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Первая дочка у Самойловой и Джигана родилась ещё до официального брака, в 2011 году. Назвали её Ариэла. После этого пара твёрдо решила узаконить отношения, а выбрали для свадьбы «ангельское» число — торжество состоялось 12.12.2012. Брак, заключённый в красивую дату года предполагаемого конца света по календарю народа майя, действительно продержался очень долго. Правда, свадьба была бедная. Ничто не предвещало будущую популярность Оксаны и Дениса. На помолвочное кольцо не хватило ресурсов, а свадебное платье Самойлова сшила себе сама: да, она обладает и этим талантом.

После рождения второй дочки, Леи, в 2014 году, дела у супругов пошли в гору. Оксана воспользовалась своими навыками кройки и шитья, запустила бренд детской одежды, стала раскручивать его в соцсетях. Дочки стали главными моделями — и бизнес взлетел. Причём не только у Оксаны: у Джигана тоже! Его рэп-карьера неожиданно пошла в гору, и семья наконец оставила эту былинную однушку с матрасом на полу — переехали в более элитное жильё, пентхаус. При деньгах спустя 10 лет совместной жизни супруги сыграли свадьбу ещё раз, но уже с размахом, который не могли себе позволить в 2012 году. Джиган в интервью не раз заявлял, что дети делают его другим человеком, и это правда. Рождение дочери, а за ней и второй действительно сильно мотивировало и его, и Оксану на поиски способов заработать деньги и продуктивную работу в интересующих их направлениях. Поговаривали, правда, что большую часть работы по дому и уходу за детьми делала Оксана: Джиган в это время «тусовался» в клубах, видимо, обустраивая себе карьеру «эмси».

Дальше, пожалуй, будет просто сухая сводка: в 2017 году родилась Майя, а в разгар пандемии звёзды полетели рожать ребёнка в Майами. Во-первых, там находился, по всей видимости, частный роддом, где можно было быстро восстановиться после родов как морально, так и физически, а ещё и, возможно, подкорректировать фигуру. Во-вторых, в США действует «гражданство по праву рождения». Подробности додумайте сами.

Что случилось с Самойловой и Джиганом сейчас: топовые версии

Неужели Джиган опять бухает и увлекается запрещёнкой? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган уже 13 лет вместе несмотря на то, что у них были попытки развода в 2020 году. После рождения Давида вскрылись жёсткие подробности. Оказывается, рэпер не только пристрастился к пиву и запрещёнке, но и много раз изменял жене, когда «обустраивал рэп-карьеру» в клубах. Как раз в год пандемии «Дениска» угодил в рехаб, а Оксана выкладывала полные решимости посты о том, что женщина должна быть самостоятельной и независимой. Судя по всему, косяки Джигана помогли ей выбить для себя возможность выходить из дома без мужа и спокойно встречаться с подругами. Заявление Оксана забрала. О том, что происходит сейчас, существует несколько версий.

Джиган снова «сорвался с цепи», стал употреблять, и семья сейчас решает эту проблему. Тем более что злые языки распространяли слухи, что рэпер курил и пил при детях, а также, возможно, просил дочь принести ему пиво. В 2025 году такое поведение родителя недопустимо. Оксана не смогла простить мужу измен и снова подала на развод. Супруги просто заняты работой над съёмками нового эпизода шоу Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Чем Джиган провинился и почему развод всё же возможен

Почему развод Джигана и Самойловой возможен: главные причины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

За тринадцать лет совместной жизни Денис вёл себя по-разному. Поначалу он много зарабатывал, обеспечивал семью. Потом карьера слегка пошла на спад. В начале брака Денис запрещал Оксане выходить из дома самостоятельно — все её перемещения должны были осуществляться только вместе с ним. Это в духе отношений начала 2010-х, но девушка быстро устала: на ней было несколько бизнесов, забота о детях, обеспечение порядка в квартире и прочие «женские» обязанности. Потом вообще вскрылись многочисленные измены, причём, возможно, даже с эскортницами. Тема довольно чувствительная и даже опасная: беспорядочные половые связи — всё ещё верный способ разрушить семью и подхватить серьёзные заболевания. Последней каплей могут стать зависимости: если Джиган снова увлёкся алкоголем, сигаретами и запрещёнкой, это делает его опасным для своих детей «по дефолту». Человек, который может похвастаться настолько хорошей физической формой, что участвует в боксёрских боях, способен навредить в состоянии, когда не может контролировать себя. Будем надеяться, что Джиган исправится и не будет менять семью на пиво.