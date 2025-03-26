Михаилу Ефремову предложили должность директора Ивановской швейной фабрики

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову после его условно-досрочного освобождения предложили занять пост коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Об этом сообщает RT, ссылаясь на генерального директора предприятия Юрия Лукьянчикова.

Лукьянчиков, являющийся поклонником творчества актера, выразил желание помочь ему.

«Куда ему устраиваться? Никуда. В новостях же говорили, что его не хотят брать на работу», — отметил он.

Гендиректор фабрики добавил, что готов обеспечить Ефремова жильем в Иванове, а также предоставить питание, кабинет и служебный автомобиль. Кроме того, актеру предложено участие в работе с детьми в местном театральном кружке.