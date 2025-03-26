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Регион
26 марта, 12:16

«Повесить есть куда»: Садальский высмеял президентскую медаль Анны Семенович

Актёр Садальский высмеял медаль Анны Семенович за труды в культуре

Станислав Садальский и Анна Семенович. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas.sadalskiy,ann_semenovich

Станислав Садальский и Анна Семенович. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas.sadalskiy,ann_semenovich

Актёр Станислав Садальский усомнился в справедливости присвоения награды певице Анне Семенович «За труды в культуре и искусства». Он пояснил, что не совсем знаком с трудами исполнительницы, достойными такого внимания.

«Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — передаёт мнение Садальского «Вокруг ТВ».

Напомним, вчера, 25 марта, российский лидер Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Она назвала данное событие особенным и крайне почётным. Также в День работника культуры Путин присвоил звания народных артистов России Максиму Аверину, Лидии Вележевой, Александру Олешко и Анне Михалковой.

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Мария Любицкая
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