«Повесить есть куда»: Садальский высмеял президентскую медаль Анны Семенович
Актёр Садальский высмеял медаль Анны Семенович за труды в культуре
Станислав Садальский и Анна Семенович. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stas.sadalskiy,ann_semenovich
Актёр Станислав Садальский усомнился в справедливости присвоения награды певице Анне Семенович «За труды в культуре и искусства». Он пояснил, что не совсем знаком с трудами исполнительницы, достойными такого внимания.
«Ничего не знаю про труды Семенович, достойные высокой награды, но медаль повесить есть куда», — передаёт мнение Садальского «Вокруг ТВ».
Напомним, вчера, 25 марта, российский лидер Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Она назвала данное событие особенным и крайне почётным. Также в День работника культуры Путин присвоил звания народных артистов России Максиму Аверину, Лидии Вележевой, Александру Олешко и Анне Михалковой.