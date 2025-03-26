Актриса Вележева назвала своё звание народной артистки России «большой наградой»
Лидия Вележева. Обложка © ТАСС / Зиновская Ольга
Актриса Лидия Вележева, удостоенная звания народной артистки РФ, охарактеризовала его как «значимую награду» в разговоре с ТАСС. Указ президента России Владимира Путина о присвоении этого высокого звания был опубликован ранее на портале нормативно-правовых актов. В нем также отмечены заслуги актрис Анны Михалковой и Лидии Вележевой в сфере театра, кино, хореографии, циркового и эстрадного искусства.
«Любому актёру такая новость, конечно, очень приятна, и я действительно ошарашена этим в хорошем смысле слова. Я ещё не заглядывала в телефон, но уже получила множество поздравлений. Мне очень приятно, и я воспринимаю это как большую награду», — поделилась она своими эмоциями.
Она также рассказала, что первой о новом статусе узнала её мать, которая искренне обрадовалась этому событию. Кроме того, Вележева не упустила возможности поздравить своего коллегу Александра Олешко, который также получил звание народного артиста России наряду с Максимом Авериным.
Вележева окончила Театральное училище имени Щукина и попала в труппу Театра имени Вахтангова. Она успела сыграть в «Зойкиной квартире», «Белом кролике», «Мартовских идах», «Принцессе Турандот». Также она появлялась на экранах в картинах «Государственная граница», «Воровка», «Следствие ведут знатоки», «Идиот», «Простые истины», «Убойная сила».
Накануне ряд известных актёров были удостоены нового звания. Среди них звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин, актёр Театра Вахтангова Александр Олешко и актриса Анна Михалкова. Кроме того, президент РФ Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».