Актриса Вележева назвала своё звание народной артистки России «большой наградой»

Актриса Лидия Вележева, удостоенная звания народной артистки РФ, охарактеризовала его как «значимую награду» в разговоре с ТАСС. Указ президента России Владимира Путина о присвоении этого высокого звания был опубликован ранее на портале нормативно-правовых актов. В нем также отмечены заслуги актрис Анны Михалковой и Лидии Вележевой в сфере театра, кино, хореографии, циркового и эстрадного искусства.

«Любому актёру такая новость, конечно, очень приятна, и я действительно ошарашена этим в хорошем смысле слова. Я ещё не заглядывала в телефон, но уже получила множество поздравлений. Мне очень приятно, и я воспринимаю это как большую награду», — поделилась она своими эмоциями.

Она также рассказала, что первой о новом статусе узнала её мать, которая искренне обрадовалась этому событию. Кроме того, Вележева не упустила возможности поздравить своего коллегу Александра Олешко, который также получил звание народного артиста России наряду с Максимом Авериным.

Вележева окончила Театральное училище имени Щукина и попала в труппу Театра имени Вахтангова. Она успела сыграть в «Зойкиной квартире», «Белом кролике», «Мартовских идах», «Принцессе Турандот». Также она появлялась на экранах в картинах «Государственная граница», «Воровка», «Следствие ведут знатоки», «Идиот», «Простые истины», «Убойная сила».