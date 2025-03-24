«Надо покаяться»: Девятов назвал условие для возвращения уехавших из страны артистов

Народный артист России Владимир Девятов заявил, что артистам, уехавшим из страны, «надо покаяться», если они захотят вернуться. Однако он подчеркнул, что не видит у них такого желания.

Девятов также задался вопросом, как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как личность и профессионал, а затем называть страну «гадостью». По его мнению, такое поведение неприемлемо.

«Это неправильно», — цитирует его слова ТАСС.