«Надо покаяться»: Девятов назвал условие для возвращения уехавших из страны артистов
Певец Девятов: Уехавшие из России артисты должны покаяться, чтобы вернуться
Народный артист России Владимир Девятов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Народный артист России Владимир Девятов заявил, что артистам, уехавшим из страны, «надо покаяться», если они захотят вернуться. Однако он подчеркнул, что не видит у них такого желания.
Девятов также задался вопросом, как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как личность и профессионал, а затем называть страну «гадостью». По его мнению, такое поведение неприемлемо.
«Это неправильно», — цитирует его слова ТАСС.
Ранее народная артистка России Надежда Бабкина в свой день рождения высказалась об уехавших из России артистах, отметив, что «Бог им судья». А для оставшихся в стране коллег она не пожалела тёплых слов.