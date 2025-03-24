Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 00:06

«Надо покаяться»: Девятов назвал условие для возвращения уехавших из страны артистов

Певец Девятов: Уехавшие из России артисты должны покаяться, чтобы вернуться

Народный артист России Владимир Девятов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народный артист России Владимир Девятов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народный артист России Владимир Девятов заявил, что артистам, уехавшим из страны, «надо покаяться», если они захотят вернуться. Однако он подчеркнул, что не видит у них такого желания.

Девятов также задался вопросом, как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как личность и профессионал, а затем называть страну «гадостью». По его мнению, такое поведение неприемлемо.

«Это неправильно»,цитирует его слова ТАСС.

«Всякая шелупонь»: «Либеральных недоносков», оскорбляющих наших бойцов, призвали отправлять на СВО
«Всякая шелупонь»: «Либеральных недоносков», оскорбляющих наших бойцов, призвали отправлять на СВО

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина в свой день рождения высказалась об уехавших из России артистах, отметив, что «Бог им судья». А для оставшихся в стране коллег она не пожалела тёплых слов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar