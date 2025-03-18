«Всякая шелупонь»: «Либеральных недоносков», оскорбляющих наших бойцов, призвали отправлять на СВО
Депутат Иванов: Оскорбляющих участников СВО артистов следует отправлять на фронт
Оскорбляющих участников СВО артистов следует отправлять прямиком на фронт. Об этом Life.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Недопустимо, когда всякая шелупонь, прикрываясь свободой слова, поливает грязью наших героев, отдавших здоровье за Родину! Я считаю, что таких моральных уродов нужно принудительно отправлять на передовую, чтобы они на своей шкуре ощутили, что такое война и цена победы. Хватит церемониться с этими либеральными недоносками», — отметил депутат.
Он отметил, что подобные высказывания не только оскорбляют ветеранов и инвалидов, но и подрывают моральный дух общества.
Когда мы видим, как эти… артисты, позволяющие себе гнусные шутки над нашими защитниками, разгуливают на свободе, а наши ребята гибнут на фронте, это вызывает справедливое возмущение. Пора остановить этот беспредел!
Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов
«Мы намерены добиваться ужесточения законодательства в отношении тех, кто распространяет ненависть и вражду, особенно в отношении участников спецоперации, и призываем к бдительности и нетерпимости к любым проявлениям неуважения к героям, защищающим интересы России», — добавил парламентарий.
Ранее Life.ru сообщал, что стендаперу Артемию Останину светит от 3 до 6 лет тюрьмы. В отношении юмориста заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Резонанс вызвала шутка комика об инвалиде, который остался без ног из-за подрыва на мине в зоне СВО. Сегодня стало известно о задержании артиста. Он пытался бежать за рубеж.
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