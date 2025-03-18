«Всякая шелупонь»: «Либеральных недоносков», оскорбляющих наших бойцов, призвали отправлять на СВО

Оскорбляющих участников СВО артистов следует отправлять прямиком на фронт. Об этом Life.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Недопустимо, когда всякая шелупонь, прикрываясь свободой слова, поливает грязью наших героев, отдавших здоровье за Родину! Я считаю, что таких моральных уродов нужно принудительно отправлять на передовую, чтобы они на своей шкуре ощутили, что такое война и цена победы. Хватит церемониться с этими либеральными недоносками», — отметил депутат.

Он отметил, что подобные высказывания не только оскорбляют ветеранов и инвалидов, но и подрывают моральный дух общества.

Когда мы видим, как эти… артисты, позволяющие себе гнусные шутки над нашими защитниками, разгуливают на свободе, а наши ребята гибнут на фронте, это вызывает справедливое возмущение. Пора остановить этот беспредел! Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов