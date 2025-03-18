Задержан стендапер Останин, пошутивший об инвалидах СВО
СКР: Стендап-комик Артемий Останин задержан при попытке покинуть Россию
Кадр из видео на канале Артемий Останин/ © YouTube
Задержан стендап-комик Артемий Останин, который во время своего выступления оскорбительно высказался в адрес участника СВО. По данным Главного следственного управления СК России по Москве, он пытался сбежать за границу.
Против Останина возбуждено дело по части второй статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
«Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации. Он доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу», — сообщили в СК.
Life.ru уже рассказывал, в Сети вызвала резонанс шутка Останина об инвалиде, который остался без ног из-за подрыва на мине в зоне СВО. Юморист в шоу на YouTubе рассказал, как в метро ему наехали на ногу, он обернулся и увидел человека с ампутированными ногами. Общественники призвали провести в отношении комика проверку.