«Признаю ошибку»: Стендапер Демидов извинился за шутку про алкомаркет и Иисуса

Стендапер Гурам Демидов, неудачная шутка которого про Иисуса, россиян и сеть по продаже алкоголя «Красное & Белое» разгневала общественников и представителей РПЦ, записал ролик с извинениями. Видео появилось на его личной странице в VK.

Комик Гурам Демидов попросил прощения за неудачную шутку о русских. Видео © VK / Гурам Демидов

«К сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнёсся внимательно к своим словам, нужно признавать всегда свои ошибки — я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня. Всем добра», — сказал он.

Демидов признался, что его очень расстроила реакция РПЦ на его слова. Комик добавил, что единственная цель его выступлений — поднять настроение людям, он никогда не стремился кого-то обидеть.