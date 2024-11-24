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24 ноября, 12:17

«Признаю ошибку»: Стендапер Демидов извинился за шутку про алкомаркет и Иисуса

Комик Демидов попросил прощения за шутку про Иисуса, русских и алкомаркет

Комик Гурам Демидов. Обложка © VK / Гурам Демидов

Комик Гурам Демидов. Обложка © VK / Гурам Демидов

Стендапер Гурам Демидов, неудачная шутка которого про Иисуса, россиян и сеть по продаже алкоголя «Красное & Белое» разгневала общественников и представителей РПЦ, записал ролик с извинениями. Видео появилось на его личной странице в VK.

Комик Гурам Демидов попросил прощения за неудачную шутку о русских. Видео © VK / Гурам Демидов

«К сожалению, так получилось. Я сам виноват, что не отнёсся внимательно к своим словам, нужно признавать всегда свои ошибки — я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня. Всем добра»,сказал он.

Демидов признался, что его очень расстроила реакция РПЦ на его слова. Комик добавил, что единственная цель его выступлений — поднять настроение людям, он никогда не стремился кого-то обидеть.

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Напомним, в чём соль шутки: Демидов на одном из выступлений сказал, что сеть продажи алкоголя «Красное & Белое» основал Иисус Христос, потому что магазин франшизы можно найти чуть ли не в каждом доме, а «вино в них продаётся по цене воды». Общественным активистам юмор не зашёл, а последствий долго ждать не пришлось — выступление Демидова в Самаре отменили.

Юрий Лысенко
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