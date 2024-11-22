В РПЦ ответили, стоит ли наказывать комика, пошутившего об Иисусе и алкомаркете

Комик Гурам Демидов, пошутивший про сеть магазинов «Красное & Белое» и Иисуса Христа, должен извиниться перед верующими. Такое мнение озвучил в беседе с Life.ru заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Комики, как и все люди, должны иметь представления о пределах допустимого. То, что унижает людей по признаку их веры — не может быть шуткой. Думаю, что лучший совет, который можно дать этому артисту — извиниться перед верующими, которых он унизил», — заявил Кипшидзе.

Схожего мнения придерживается и протоиерей Аркадий Петровцев, который также считает, что наказывать комика не стоит. Он вспомнил ситуацию, когда девушек осудили за песни в одном из московских храмов и заявил, что наказывать за подобное не стоит.

«Я думаю, что нужно относиться к таким моментам снисходительно, и достаточно было бы не судить, не наказывать каким-то образом, а просто в средствах массовой информации правильно показывать отношение к этому. Ну, человек посмеялся над чувствами верующих, это нелепо, нет какого-то результата. Мы же ведь стараемся объединяться в трудный момент, русские люди», — сказал Петровцев.