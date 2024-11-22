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22 ноября, 09:21

Комик-иноагент Поперечный не признал вины в дискредитации армии, но всё равно был оштрафован

Суд Москвы оштрафовал Даню Поперечного* за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей

Представитель комика и блогера Данилы Поперечного*, признанного иностранным агентом, сообщила в зала Тверского суда Москвы, что он не признает своей вины в дискредитации армии России.

«Нет, вину не признаёт», — отметила представитель.

Тем не менее, это не уберегло его от наказания. Суд назначил Поперечному* административный штраф в 50 тысяч рублей.

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В июне 2024 года Министерство юстиции России внесло комика в реестр иностранных агентов, указав, что он выступал на информационных платформах, связанных с иностранными структурами, высказывался против специальной военной операции и распространял недостоверную информацию о действиях российских властей. Также в суде стало известно, что одной из причин его включения в реестр стало получение более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Обложка ©

vk.com/ Данила Поперечный (физическое лицо, выполняющее функции иноагента)

Марина Фещенко
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