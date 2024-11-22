Комик-иноагент Поперечный не признал вины в дискредитации армии, но всё равно был оштрафован
Суд Москвы оштрафовал Даню Поперечного* за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей
Представитель комика и блогера Данилы Поперечного*, признанного иностранным агентом, сообщила в зала Тверского суда Москвы, что он не признает своей вины в дискредитации армии России.
«Нет, вину не признаёт», — отметила представитель.
Тем не менее, это не уберегло его от наказания. Суд назначил Поперечному* административный штраф в 50 тысяч рублей.
В июне 2024 года Министерство юстиции России внесло комика в реестр иностранных агентов, указав, что он выступал на информационных платформах, связанных с иностранными структурами, высказывался против специальной военной операции и распространял недостоверную информацию о действиях российских властей. Также в суде стало известно, что одной из причин его включения в реестр стало получение более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
vk.com/ Данила Поперечный (физическое лицо, выполняющее функции иноагента)