Комик-иноагент Поперечный не признал вины в дискредитации армии, но всё равно был оштрафован

Представитель комика и блогера Данилы Поперечного*, признанного иностранным агентом, сообщила в зала Тверского суда Москвы, что он не признает своей вины в дискредитации армии России.

Тем не менее, это не уберегло его от наказания. Суд назначил Поперечному* административный штраф в 50 тысяч рублей.

В июне 2024 года Министерство юстиции России внесло комика в реестр иностранных агентов, указав, что он выступал на информационных платформах, связанных с иностранными структурами, высказывался против специальной военной операции и распространял недостоверную информацию о действиях российских властей. Также в суде стало известно, что одной из причин его включения в реестр стало получение более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.