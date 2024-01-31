Стендапер – спонсор ВСУ Поперечный поведал о "несладкой" жизни в США Комик Поперечный раскритиковал американский "Макдоналдс" за скудное меню 31 января, 16:11 Стендап-комик Данила Поперечный. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский стендап-комик Данила Поперечный, переехавший жить в США из-за начала спецоперации, признался, что в Америке отвратительная еда. Об этом он сказал в интервью блогеру Эльдару Джарахову.

"Макдоналдс" в Америке — говно. Там нет "Биг тейсти". Там нет сырного соуса", — поделился юморист.

По его словам, в американских заведениях небогатый выбор соусов, зачастую встречаются лишь разные виды кетчупов. Также, по его словам, в сети ресторанов KFC в меню отсутствуют куриные крылья. Видимо, как считает Поперечный, владельцы кафе экономят. Пользователи не стали жалеть Поперечного и пожелали ему и дальше "наслаждаться" американской мечтой.

Напомним, стендапер переехал в США с женой-блогершей Полиной Чистяковой (Попоша) и собакой в январе 2023 года. Уже через полгода он начал публично жаловаться на тяготы жизни в Америке. Его шокировало, что в Штатах организаторы концертов безалаберны и не несут никакой ответственности. Блогер собирал деньги на помощь Украине, а также в отношении него была проверка по делу о дискредитации ВС РФ.

Авторы Татьяна Миссуми