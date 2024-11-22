В Самаре отменили концерт комика Демидова после шутки про алкомаркет и Иисуса
Журналист «Спаса» Роман Голованов и комик Гурам Демидов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/lubomir1242, guramdemidov
Выступление комика Гурама Демидова, которое должно было пройти в Самаре, отменили. Сообщается, что это произошло после жалобы общественников.
Как передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости», 21 ноября журналист телеканала «Спас» Роман Голованов опубликовал фрагмент из выступления Демидова. Комментируя отрывок, в котором Демидов шутит, что Бог на стороне русских, а Иисус открыл сеть «Красное & Белое», ведь магазин компании есть в каждом доме, а «вино в нём можно найти по цене воды», назвал оскорбительным. По его мнению, таким образом комик выставляет всех русских алкоголиками.
Кроме того, общественник назвал данную шутку «публичным глумлением» над Богом. Как сообщила администрация площадки, где должно было пройти выступление, концерт отменился «по понятным причинам».
А ранее Life.ru писал, как глава Карелии сообщил о подготовке обращения в управление Следственного комитета РФ по региону после оскорбительных шуток, сделанных актрисой Валерией Ломакиной из Петрозаводска на одном из развлекательных шоу. Во время выступления она карикатурно изобразила карельскую речь, назвала её атавизмом и сравнила с мужскими сосками.