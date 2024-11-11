Парфенчиков обратится в СК из-за актрисы, сравнившей карельский язык с мужскими сосками

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о подготовке обращения в управление Следственного комитета РФ по региону после оскорбительных шуток, сделанных актрисой Валерией Ломакиной из Петрозаводска на одном из развлекательных шоу. Во время выступления она карикатурно изобразила карельскую речь, назвала её атавизмом и сравнила с мужскими сосками.

«Неприятно поражён выступлением актрисы театра «Творческая мастерская» Валерии Ломакиной на одном из федеральных шоу, в котором комики пытаются рассмешить жюри. Актриса из Петрозаводска позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь», — написал Парфенчиков в своих соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что такие заявления, как называние карельской речи «жуткой» и утверждение, что карельский язык — это «атавизм», выходят за грань уважения к народу и культуре Карелии. Парфенчиков добавил, что карельский язык и его наследие, включая песни и сказки, имеют важное значение для местных жителей. Он также отметил, что шутки сильно задели население Карелии, и сообщил, что получил множество возмущённых откликов от земляков.

«Готовлю обращение в следственное управление Следственного комитета по Республике Карелия о проведении процессуальной проверки на предмет состава преступления, предусмотренного статьёй 282 Уголовного кодекса РФ», — заявил политик.

Парфенчиков также поручил Министерству культуры Карелии провести служебную проверку по данному инциденту. Кроме того, он намерен обратиться к создателям шоу с требованием выяснить, кто дал разрешение на такое выступление.

Сама Валерия Ломакина уже извинилась за свои слова, оправдав себя тем, что монолог выстраивала не от своего лица, а от лица вымышленного персонажа.

«Это не монолог Леры Ломакиной, а монолог персонажа, которого я создала: экзальтированную, не вполне вменяемую артистку провинциального театра. И все тексты были написаны и озвучены (хочу надеяться, и сыграны) от лица этого персонажа. <…> Я хочу принести свои самые искренние, сердечные извинения всем и каждому, кого это могло хоть как-то задеть, обидеть или оскорбить. Мне очень жаль, что мои действия, за которыми не стоит никакой подоплёки, были истолкованы таким образом», — написала актриса в своих соцсетях.