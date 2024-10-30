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30 октября, 14:42

«Инфузория с накачанными губами»: Милонов поставил на место Лободу за выходку в Ереване

Милонов призвал Лободу отправиться на фронт после скандала с фанаткой в Ереване

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов удивился, что кто-то до сих пор ходит на выступления украинской певицы Светланы Лободы. Парламентарий поставил артистку на место за мерзкую выходку на концерте в Ереване. Он призвал артистку не словом, а делом показать свою поддержку киевского режима — отправиться на фронт.

«Для меня вообще странно, как можно ходить на концерты к этой инфузории с накачанными губами? То, что эта украинская певичка заявляет о своей поддержке украинским боевикам, — верится с трудом. Предлагаю ей быть последовательной в своей позиции», — цитирует депутата RT.

Лободу следует отправить на передовую, уверен Милонов. Там звезда должна заниматься «привычным ей ремеслом», подчеркнул депутат. В свою очередь, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко обратил внимание, что артистка осуждает Россию, при этом продолжает петь и говорить на русском языке.

Он также осудил скандальное поведение Лободы, которая вопреки заповеди решила стать кумиром для фанатов своего творчества. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что певица скоро приземлится из-за этого заблуждения.

«Ведь она работает со зрителем, своей аудиторией, вовлекает её в свой интерактив и при этом диктует какие-то правила: что зрители должны любить Лободу всецело и не просто принимать, а поддерживать её точку зрения. Это просто неправильно», — заключил продюсер.

Лобода снова запела на русском языке и сняла клип в цветах российского флага
Лобода снова запела на русском языке и сняла клип в цветах российского флага

Напомним, украинская певица Светлана Лобода поругалась с поклонницей и выгнала её со сцены из-за отказа осудить власти России. Скандал произошёл во время концерта звезды в Ереване.

Борис Эльфанд
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