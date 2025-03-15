Российский стендапер нарвался на проверку после шутки про инвалида, лишившегося ног на СВО

В Сети вызвала резонанс шутка комика Артемия Останина об инвалиде, который остался без ног из-за подрыва на мине в зоне СВО. Юморист в шоу на YouTubе рассказал, как в метро ему наехали на ногу, он обернулся и увидел человека с ампутированными ногами. Общественники из организации «Зов народа» призвали проверить его в правоохранительных органах.

«Ко мне подкралась <...> «культяпковозка». Кидаю взгляд вниз, а там этот скейтер без ног сидит. Я ничего лучше не нашёл, чем наклониться к нему и сказать: «Ну не гоняй ты так сильно». И в этот момент сзади меня материализовалась бабка, которая начала орать, что я хамло», — с ухмылкой рассказывает комик во время своего выступления.

Останин также высмеял тот факт, что боец СВО подорвался на мине. Комик так и не понял, почему женщина в метро назвала его «хамлом».

Ранее комик Данила Поперечный* направил в Мосгорсуд свою жалобу на выставленный штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. В материалах административного дела указывается, что, он публиковал в социальных сетях текстовые посты, а также видеоролики, которые содержали негативное отношение к проведению СВО на Украине.