Комику Руслану Белому* не удалось оспорить статус иноагента
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Руслана Белого* на решение об отказе в исключении его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили представители суда.
«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — передаёт РИА «Новости» сообщение суда.
Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации включило Руслана Белого* в список иноагентов 1 сентября 2023 года. Это случилось, в том числе из-за концерта «Всё ещё», в котором комик выступил против СВО. Позже артист слинял из России. В феврале стендапер подал прошение о пересмотре статуса.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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