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22 февраля, 03:54

Комик Руслан Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Стендап-комик Руслан Белый* оспорил присвоенный ему статус иностранного агента. Его заявление рассмотрят во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Информация об этом появилась в судебной базе данных по делам.

В карточке дела на портале суда указано, что Белый* Р. В. выступает в качестве административного истца. В сообщении говорится, что дело «передано для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции». Дата проведения заседания назначена на 27 февраля.

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Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации включило Руслана Белого* в список иноагентов 1 сентября 2023 года. Основанием послужил, в частности, концерт «Всё ещё», в котором комик высказывался против специальной военной операции, что и привело к его отъезду из России.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

Лия Мурадьян
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