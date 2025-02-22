Комик Руслан Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Стендап-комик Руслан Белый* оспорил присвоенный ему статус иностранного агента. Его заявление рассмотрят во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Информация об этом появилась в судебной базе данных по делам.

В карточке дела на портале суда указано, что Белый* Р. В. выступает в качестве административного истца. В сообщении говорится, что дело «передано для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции». Дата проведения заседания назначена на 27 февраля.