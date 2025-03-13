Мосгорсуд получил жалобу комика Поперечного* на штраф за дискредитацию армии
Комик Данила Поперечный*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer
Комик Данила Поперечный* направил жалобу на выставленный штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Его заявление будет рассмотрено Московским городским судом, сообщили в инстанции.
«Зарегистрирована жалоба Поперечного* Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — передаёт детали РИА «Новости».
В материалах административного дела указывается, что, Поперечный* ранее публиковал в социальных сетях текстовые посты, а также видеоролики, которые содержали негативное отношение к проведению специальной военной операции на Украине. В суд вместо комика явился его представитель с просьбой о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности.
Представитель также сообщил, что комик не признаёт за собой вины. Дата заседания не назначена.
Напомним, что комика добавили в список иностранных агентов в июне 2024 года за то, что он выступал на информационных платформах, связанных с зарубежными структурами, высказывался против СВО и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ. Кроме того, в суде было раскрыто, что одной из причин включения Поперечного* в реестр стало получение более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии. В ноябре комика оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Вину блогер не признал.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.