Мосгорсуд получил жалобу комика Поперечного* на штраф за дискредитацию армии

Комик Данила Поперечный* направил жалобу на выставленный штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ. Его заявление будет рассмотрено Московским городским судом, сообщили в инстанции.

«Зарегистрирована жалоба Поперечного* Д.А. по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», — передаёт детали РИА «Новости».

В материалах административного дела указывается, что, Поперечный* ранее публиковал в социальных сетях текстовые посты, а также видеоролики, которые содержали негативное отношение к проведению специальной военной операции на Украине. В суд вместо комика явился его представитель с просьбой о прекращении производства по административному делу в связи с истечением срока давности.

Представитель также сообщил, что комик не признаёт за собой вины. Дата заседания не назначена.