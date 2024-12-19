Комик Поперечный* настрочил жалобу в российский суд из США
Комик Поперечный* обжаловал штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Армии РФ
Данила Поперечный*. Фото © Telegram / Поперечный
Комик Данила Поперечный* решил обжаловать свой штраф за дискредитацию Российской армии. Переехавший в США блогер направил в суд апелляционную жалобу, которую в дальнейшем рассмотрят в Мосгорсуде. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который рассматривал дело.
«В суд поступила апелляционная жалоба представителя Поперечного* на решение назначить ему штраф по делу о дискредитации армии», — сказали в суде.
Напомним, что комика добавили в список иностранных агентов в июне 2024 года за то, что он выступал на информационных платформах, связанных с зарубежными структурами, высказывался против СВО и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ. Кроме того, в суде было раскрыто, что одной из причин включения Поперечного* в реестр стало получение более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии. В ноябре комика оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Вину блогер не признал.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.