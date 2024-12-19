Комик Поперечный* настрочил жалобу в российский суд из США

Комик Данила Поперечный* решил обжаловать свой штраф за дискредитацию Российской армии. Переехавший в США блогер направил в суд апелляционную жалобу, которую в дальнейшем рассмотрят в Мосгорсуде. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который рассматривал дело.