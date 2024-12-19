Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 06:20

Комик Поперечный* настрочил жалобу в российский суд из США

Комик Поперечный* обжаловал штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Армии РФ

Данила Поперечный*. Фото © Telegram / Поперечный

Данила Поперечный*. Фото © Telegram / Поперечный

Комик Данила Поперечный* решил обжаловать свой штраф за дискредитацию Российской армии. Переехавший в США блогер направил в суд апелляционную жалобу, которую в дальнейшем рассмотрят в Мосгорсуде. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который рассматривал дело.

«В суд поступила апелляционная жалоба представителя Поперечного* на решение назначить ему штраф по делу о дискредитации армии», — сказали в суде.

Сбежавшая за границу актриса-иноагент Яна Троянова* заочно арестована в России
Сбежавшая за границу актриса-иноагент Яна Троянова* заочно арестована в России

Напомним, что комика добавили в список иностранных агентов в июне 2024 года за то, что он выступал на информационных платформах, связанных с зарубежными структурами, высказывался против СВО и распространял недостоверные сведения о действиях властей РФ. Кроме того, в суде было раскрыто, что одной из причин включения Поперечного* в реестр стало получение более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии. В ноябре комика оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Вину блогер не признал.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Данила Поперечный
  • иноагенты
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar