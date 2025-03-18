Стендаперу Останину, отмочившему шутку про изувеченного бойца СВО, светит до 6 лет тюрьмы

Стендапер Артемий Останин может следующие от 3 до 6 лет радовать шутками своих соседей по камере, именно столько предусмотрено за инкриминируемое ему уголовное дело из-за некорректных высказываний в адрес участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В отношении юмориста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать некоторые должности и заниматься определённой деятельностью на 3 года или от 3 до 6 лет колонии.