Известный стендап-комик насобирал 150 штрафов за лихое вождение

Стендап-комика Гурама Амаряна с лета прошлого года оштрафовали 147 раз за лихое вождение на своём новом автомобиле. Как сообщает Mash, он потратил на оплату задолженностей 193 тысячи рублей.

Внедорожник Амаряна. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, комик приобрёл внедорожник в прошлом году, а первый штраф получил в июле. С того момента Амарян нарушает ПДД почти каждый день. Он 68 раз превышал скорость, 44 раза не оплачивал проезд по платной дороге, несколько раз не заплатил за парковку, нарушал требования знаков или разметки, а ещё останавливался в неположенных местах.

При этом с октября 2024 года Амарян не может оплатить штраф в размере 9,5 тысячи рублей за проезд по платным дорогам и одно превышение скорости.