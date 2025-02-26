Солист группы «Три дня дождя» получил уголовку из-за распечатанных на принтере прав

Солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов был фигурантом уголовного дела из-за распечатанных на принтере водительских прав. Об этом пишет PostNews.

По сведениям издания, артист заполучил поддельные права в июне 2022 года, а в августе показал их инспектору ГАИ, когда в столице его остановил наряд полиции. Правоохранитель не поверил в подлинность прав и изъял предъявленное «удостоверение» при понятых.

Впоследствии оказалось, что документ был распечатан на принтере. PostNews утверждает, что Викторов приобрёл их в Telegram. При этом для оформления поддельного удостоверения музыкант использовал номер своих прежних (настоящих) прав. Суд по его делу завершился в октябре 2022 года. Свою вину артист признал в полном объёме и был приговорён к двум месяцам ограничения свободы с запретом покидать место жительства и обязанностью регулярно отмечаться в надзорных органах.

Издание отмечает, что это не первое для Викторова нарушение закона. В августе 2020 года его задержали за управление авто в нетрезвом состоянии. Тогда певцу назначили штраф и лишили его водительских прав на полтора года. В августе 2022 года музыкант снова был оштрафован за езду по столице без удостоверения.

Первые права Викторову выдали в 2014-м году, когда он стал совершеннолетним. Сейчас он владеет двумя автомобилями: Porsche 911 Turbo S и новой Audi A6.