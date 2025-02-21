Замначальника калужской ГАИ гонял на поддельных номерах и потерял работу. Через пять лет
Mash: В Калуге замначальника ГИБДД пять лет ездил на поддельных номерах
Заместитель начальника ГИБДД по региону Алексей Исаев. Обложка © ГАИ по Калужской области
В Калуге заместитель начальника ГИБДД по региону Алексей Исаев на протяжении пяти лет использовал поддельные номера на своём служебном автомобиле. Таким образом он пытался избегать штрафов за нарушения правил дорожного движения. В итоге хитрость сотрудника раскусили, сообщает Telegram-канал Mash.
Исаев заменял номер М001АА40 на Н001АА40, когда выезжал по личным делам. За 200 поездок главными нарушениями стали превышение и проезд на красный. Сам инспектор утверждает, что нашёл эти номера случайно. В итоге сотрудника полиции уже уволили из внутренних органов.
Ранее Life.ru рассказал, что в 2024 году автовладельцы в России уплатили штрафы на сумму 176,3 миллиарда рублей за нарушения правил дорожного движения. При этом 93% из этих штрафов были выданы автоматически с использованием камер фотовидеофиксации.