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Регион
5 февраля, 01:29

Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления

Удостоверение Натальи Вовк, служившей в Нацгвардии Украины. Обложка © Telegram / SHOT

Удостоверение Натальи Вовк, служившей в Нацгвардии Украины. Обложка © Telegram / SHOT

Фальшивые документы на автомобиль получила обвиняемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк за несколько дней до совершения преступления. С их помощью она передвигалась по России и даже покинула территорию страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно им, документ был передан курьеру вечером 17 августа у почтового отделения в Москве, после чего он отдал его Вовк. Фигурантка дела пользовалась фальшивыми документами с 17 по 21 августа, передвигаясь на автомобиле Mini Cooper по России и за её пределами. Как уточняет ТАСС, изготовлены они были с помощью компьютерной программы Photoshop.

Осуждённый по делу Дугиной узнал из новостей, что подделал документы для Вовк
Осуждённый по делу Дугиной узнал из новостей, что подделал документы для Вовк

Напомним, политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в 2022 году в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. ФСБ заявляло, что убийство организовали украинские спецслужбы, а главным исполнителем выступила Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Были выявлены и другие участники заговора, двое из которых приговорены к 3,5 годам заключения за фальсификацию документов. Следственный комитет также установил причастность полицейского, который за взятку собирал информацию о семье Дугиной.

Лия Мурадьян
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