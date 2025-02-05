Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления
Удостоверение Натальи Вовк, служившей в Нацгвардии Украины. Обложка © Telegram / SHOT
Фальшивые документы на автомобиль получила обвиняемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк за несколько дней до совершения преступления. С их помощью она передвигалась по России и даже покинула территорию страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Согласно им, документ был передан курьеру вечером 17 августа у почтового отделения в Москве, после чего он отдал его Вовк. Фигурантка дела пользовалась фальшивыми документами с 17 по 21 августа, передвигаясь на автомобиле Mini Cooper по России и за её пределами. Как уточняет ТАСС, изготовлены они были с помощью компьютерной программы Photoshop.
Напомним, политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в 2022 году в Подмосковье, когда её автомобиль взорвался после мероприятия в поддержку Донбасса. ФСБ заявляло, что убийство организовали украинские спецслужбы, а главным исполнителем выступила Наталья Вовк, служившая в Нацгвардии Украины. Были выявлены и другие участники заговора, двое из которых приговорены к 3,5 годам заключения за фальсификацию документов. Следственный комитет также установил причастность полицейского, который за взятку собирал информацию о семье Дугиной.