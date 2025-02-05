Убийца Дугиной Вовк получила поддельные документы за три дня до преступления

Фальшивые документы на автомобиль получила обвиняемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк за несколько дней до совершения преступления. С их помощью она передвигалась по России и даже покинула территорию страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно им, документ был передан курьеру вечером 17 августа у почтового отделения в Москве, после чего он отдал его Вовк. Фигурантка дела пользовалась фальшивыми документами с 17 по 21 августа, передвигаясь на автомобиле Mini Cooper по России и за её пределами. Как уточняет ТАСС, изготовлены они были с помощью компьютерной программы Photoshop.