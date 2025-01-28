Осуждённый по делу Дугиной узнал из новостей, что подделал документы для Вовк

Осуждённый по делу убийства Дарьи Дугиной узнал из новостей, что изготовил поддельные документы на машину, которую использовала Наталья Вовк, проходящая по делу обвиняемой. Информация об этом содержится в материалах суда.

Как выяснили судебные эксперты, осуждённые действовали в составе организованной группы. В ходе судебного процесса выяснилось, что один из обвиняемых узнал из СМИ, что подделал документы для Вовк. Об этом позже рассказала его жена.