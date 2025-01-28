Осуждённый по делу Дугиной узнал из новостей, что подделал документы для Вовк
Осуждённый по делу убийства Дарьи Дугиной узнал из новостей, что изготовил поддельные документы на машину, которую использовала Наталья Вовк, проходящая по делу обвиняемой. Информация об этом содержится в материалах суда.
Как выяснили судебные эксперты, осуждённые действовали в составе организованной группы. В ходе судебного процесса выяснилось, что один из обвиняемых узнал из СМИ, что подделал документы для Вовк. Об этом позже рассказала его жена.
«Мужу поступил заказ на изготовление украинского свидетельства о регистрации автомобиля. Когда в новостях заговорили об этом, он осознал, что именно его свидетельство использовали», — приводит показания супруги РИА «Новости».
Напомним, журналистка и политолог Дарья Дугина погибла в 2022 году в Подмосковье. Её автомобиль взорвался после мероприятия, проведённого в поддержку Донбасса. По данным следствия, нападение организовали спецслужбы Украины, а главной исполнительницей выступила Наталья Вовк, служившая в украинской Нацгвардии. Установили и других участников, из которых двое получили тюремные сроки по 3,5 года за фальсификацию документов. Следственный комитет также вычислил полицейского, который за деньги собирал данные о семье Дугиной.
ТАСС / Терещенко Михаил