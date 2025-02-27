Жил роскошную жизнь: Life.ru узнал, сколько миллионов получал блогер Subo в России
SHOT: Блогер SUBO накопил штрафы на 200 тысяч за год, почти всё он оплатил
Блогер SUBO. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / subo_m
Блогер SUBO (настоящее имя — Субхан Мамедов) получал в России десятки миллионов рублей и накопил штрафы на сумму 200 тысяч за последний год. По данным Telegram-канала SHOT, у интернет-звезды остались две Lamborghini, на которых он часто нарушал правила дорожного движения.
Кроме того, Мамедов является совладельцем бургерной «СЛД ГРУПП», где ему принадлежит 24%. Компания была основана в 2022 году и столкнулась с убытками в размере 3,5 миллиона рублей в начале своего пути. Однако в 2023 году бизнес начал приносить прибыль — 9,6 миллиона рублей, а в 2024 году — 5,6 миллиона рублей.
Во владении у Субхана также есть две Lamborghini: Huracan 2015 года (18,9 миллиона рублей) и Urus 2019 года (25,6 миллиона рублей). На первом авто SUBO чаще всего превышал скорость, получив с августа по ноябрь 2024 года 56 штрафов на сумму 75 400 рублей. Они все были погашены. На Urus Мамедов также активно нарушал правила: за год он получил 95 штрафов на сумму 126 тысяч рублей за выезд на встречную полосу и не пристёгнутый ремень безопасности. Практически все штрафы, кроме двух, были оплачены.
Напомним, что блогер Subo, у которого в соцсетях 13 миллионов подписчиков, лишён российского гражданства. Проверку на Субхана начали из-за контента. Парень активно унижал сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Кроме того, он предоставил ложные сведения при получении паспорта России. В итоге документ он получил в упрощённом порядке.