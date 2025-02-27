Жил роскошную жизнь: Life.ru узнал, сколько миллионов получал блогер Subo в России

Блогер SUBO (настоящее имя — Субхан Мамедов) получал в России десятки миллионов рублей и накопил штрафы на сумму 200 тысяч за последний год. По данным Telegram-канала SHOT, у интернет-звезды остались две Lamborghini, на которых он часто нарушал правила дорожного движения.

Кроме того, Мамедов является совладельцем бургерной «СЛД ГРУПП», где ему принадлежит 24%. Компания была основана в 2022 году и столкнулась с убытками в размере 3,5 миллиона рублей в начале своего пути. Однако в 2023 году бизнес начал приносить прибыль — 9,6 миллиона рублей, а в 2024 году — 5,6 миллиона рублей.

Во владении у Субхана также есть две Lamborghini: Huracan 2015 года (18,9 миллиона рублей) и Urus 2019 года (25,6 миллиона рублей). На первом авто SUBO чаще всего превышал скорость, получив с августа по ноябрь 2024 года 56 штрафов на сумму 75 400 рублей. Они все были погашены. На Urus Мамедов также активно нарушал правила: за год он получил 95 штрафов на сумму 126 тысяч рублей за выезд на встречную полосу и не пристёгнутый ремень безопасности. Практически все штрафы, кроме двух, были оплачены.