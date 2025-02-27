Блогер Subo лишён гражданства за пранки над военными и ложь при выдаче паспорта

Блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишили гражданства РФ после его многочисленных пранков над российской полицией и военнослужащими. Также ему вменяется предоставление ложных сведений при получении паспорта России. Об этом пишет SHOT.

У Мамедова в соцсетях 13 миллионов подписчиков. Он прославился тем, что создавал ролики-пранки. Блогер переодевался в полицейскую форму, провоцировал стражей порядка на улице, размахивал перед ними пистолетом, а военных в одном из видео назвал «своей охраной». Российский паспорт Мамедов в своё время получил в упрощённом порядке. В Москве у него была своя бургерная и роскошная жизнь.