Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 13:26

Блогер Subo лишён гражданства за пранки над военными и ложь при выдаче паспорта

Субхан Мамедов. Обложка © VK / subo

Субхан Мамедов. Обложка © VK / subo

Блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишили гражданства РФ после его многочисленных пранков над российской полицией и военнослужащими. Также ему вменяется предоставление ложных сведений при получении паспорта России. Об этом пишет SHOT.

Субхан Мамедов. Видео © Telegram / SHOT

У Мамедова в соцсетях 13 миллионов подписчиков. Он прославился тем, что создавал ролики-пранки. Блогер переодевался в полицейскую форму, провоцировал стражей порядка на улице, размахивал перед ними пистолетом, а военных в одном из видео назвал «своей охраной». Российский паспорт Мамедов в своё время получил в упрощённом порядке. В Москве у него была своя бургерная и роскошная жизнь.

Жанна Агалакова*, блогер Drugoi* и Антон Лирник* объявлены иноагентами за критику СВО
Жанна Агалакова*, блогер Drugoi* и Антон Лирник* объявлены иноагентами за критику СВО

Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской Армии. Также фигурант был лишён права на администрирование интернет-ресурсов на четыре года.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar