Блогер Subo лишён гражданства за пранки над военными и ложь при выдаче паспорта
Субхан Мамедов. Обложка © VK / subo
Блогера Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов) лишили гражданства РФ после его многочисленных пранков над российской полицией и военнослужащими. Также ему вменяется предоставление ложных сведений при получении паспорта России. Об этом пишет SHOT.
Субхан Мамедов. Видео © Telegram / SHOT
У Мамедова в соцсетях 13 миллионов подписчиков. Он прославился тем, что создавал ролики-пранки. Блогер переодевался в полицейскую форму, провоцировал стражей порядка на улице, размахивал перед ними пистолетом, а военных в одном из видео назвал «своей охраной». Российский паспорт Мамедов в своё время получил в упрощённом порядке. В Москве у него была своя бургерная и роскошная жизнь.
Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди*, к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской Армии. Также фигурант был лишён права на администрирование интернет-ресурсов на четыре года.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.