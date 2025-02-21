Жанна Агалакова*, блогер Drugoi* и Антон Лирник* объявлены иноагентами за критику СВО

Минюст РФ решил пополнить реестр иностранных агентов именами журналистов Ильи Азара* и Жанны Агалаковой*, комика Антона Лирника* и блогера Drugoi* (Рустем Адагамов*). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«21 февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*», — сказано в публикации.

Все они, как сообщили в ведомстве, участвовали в распространении информации иностранных агентов, а также выступали против спецоперации на Украине. Сейчас ни один из них в России не живёт.

Ранее Министерство юстиции РФ решило внести в список иностранных агентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова* и писателя и блогера Сергея Ауслендера*. Они распространяли фейки о решениях властей РФ и российской армии.