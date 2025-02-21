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Регион
21 февраля, 14:32

Жанна Агалакова*, блогер Drugoi* и Антон Лирник* объявлены иноагентами за критику СВО

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Агалакову*, Лирника* и Адагамова*

Агалакова*, Адагамов* и Лирник* Обложка © ТАСС / AP / Francois Mori, © Wikipedia / Kremlin.ru, © ТАСС / Вадим Тараканов

Агалакова*, Адагамов* и Лирник* Обложка © ТАСС / AP / Francois Mori, © Wikipedia / Kremlin.ru, © ТАСС / Вадим Тараканов

Минюст РФ решил пополнить реестр иностранных агентов именами журналистов Ильи Азара* и Жанны Агалаковой*, комика Антона Лирника* и блогера Drugoi* (Рустем Адагамов*). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«21 февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*», — сказано в публикации.

Все они, как сообщили в ведомстве, участвовали в распространении информации иностранных агентов, а также выступали против спецоперации на Украине. Сейчас ни один из них в России не живёт.

Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ
Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ

Ранее Министерство юстиции РФ решило внести в список иностранных агентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова* и писателя и блогера Сергея Ауслендера*. Они распространяли фейки о решениях властей РФ и российской армии.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
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